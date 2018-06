12 blokke bulldozes væk i Gellerup og Bispehaven. Beboere tror ikke på løfter om genhusning og frygter huslejestigning oveni.

4.000 mennesker i 1.000 lejligheder i 12 boligblokke i ghettoområderne Gellerup og Bispehaven i Aarhus Vest skal ud og finde nyt tag over hovedet, hvis et politisk flertal i byrådet til fulde gennemfører den plan, de har vedtaget uden om det normale beboerdemokrati.

Det står klart, efter at byrådet tirsdag aften nærmest som et lyn fra en klar himmel vedtog at køre på med et storstilet projekt, der betyder, at der frem til år 2030 vil ske enorme forandringer i de to aarhusianske boligområder. Og som uundgåeligt vil betyde tvangsflytninger af tusindvis af mennesker.

“Det er stærkt chokerende. Det er virkelig voldsomt at lægge et helt boligkvarter ned. Det er meget vidtrækkende og giver nervøsitet og meget stor utryghed. Vi snakker altså om menneskeskæbner her. Det er familier, som har boet her i mange år og som vil blive revet ud af deres vante miljø. Vores store frygt er, at det simpelthen ikke er praktisk muligt at overholde genhusningspligten. Oven i det er der frygt for huslejestigninger - som vel at mærke kan ramme alle afdelinger,” siger Keld Albrechtsen, formand for Brabrand Boligforening, til B.T.

Formålet med den storstilede plan er få ghettobegrebet sparket langt ud af Aarhus ved at ændre sammensætningen af boliger og dermed også af beboerne.

Målet er, at der i 2030 højst er 40 procent almene boliger tilbage i området. Til sammenligning er der i dag 90 procent i Gellerup og Bispehaven.

Det politiske flertal bag beslutningen i Aarhus Byråd består af Socialdemokratiet, Venstre, SF, De Radikale, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Kun Enhedslisten og Alternativet står udenfor aftalen, der fylder ikke mindre end 30 sider.

Keld Albrechtsen håber på, at der nu vil blive holdt reelle forhandlinger mellem boligforeningen og Aarhus Kommune. Og at borgmester Jacob Bundsgaard vil lytte til de store bekymringer og indvendinger, beboerne vil komme med.

Selv om det endnu ikke er udpeget officielt, hvilke boligblokke politikerne vil have jævnet med jorden, ligger der i kortene, at de ellers ganske stabile betonbygninger, der udgør Dortesvej-kvarteret, kan være dem, der på et tidspunkt får besøg af stærke bulldozere i Gellerup.

“Det er uforståeligt, at det her pludselig kommer. For det ligger allerede i Helhedsplanen, som vi faktisk er lidt stolte af, og som jo er i fuld gang, at det er muligt at nå ned på 40 procent almennyttige boliger, hvis der bliver bygget inde mellem de allerede eksisterende bygninger. Det er unødvendigt og at gå den stik modsatte vej i stedet at jævne bygninger med jorden og tvangsflytte op mod tusind familier. Bygningerne er oven i købet i ganske god stand,” siger Keld Albrechtsen.

Lige nu og her er det ikke muligt at gennemføre den store plan, som byrådet har vedtaget. Men vejen vil blive banet formentlig allerede inden jul, hvis eller når Folketinget stemmer den nødvendige lovgivning igennem. Og regeringen vil formentlig ikke få svært ved at finde det politiske flertal Christiansborg med hjælp fra bl.a. Socialdemokratiet.

Keld Albrectsen formand Brabrand Boligforening.

Hvor skal vi flytte hen?

Beboerne i Gellerup er stærkt bekymrede og utrygge over den plan, Aarhus Byråd netop har vedtaget.

B.T. var i går rundt i området og spørge nogle af beboerne, hvordan de har det med det.

S. Pedersen:

“De skal ikke komme her og rive mere ned. Vi har et rigtig godt sammenhold herude, og det vil blive ødelagt, hvis der bliver jævnet flere bygninger med jorden. Og hvor skal vi så flytte hen? Jeg gider simpelthen ikke at høre mere på politikernes ghetto-snak. Vi har det godt her. Og det skal der ikke komme nogen og lave om på.”

S. Pedersen.

Mohammed Moussa, 46:

“Jeg har boet på Bentesvej i 20 år i den blok, som var den allerførste, der blev revet ned som del af den plan, der er i gang nu. Jeg var fra starten 100 procent imod nedrivning, men der var ikke noget at gøre. Så jeg blev genhuset i Risskov, hvor jeg nu bor i et rækkehus. Det er fint nok, men jeg savner miljøet herude. Politikerne snyder folk, når de lover, man kan blive i området. Det er faktisk ligesom i mit hjemland, Palæstina: De lover én et hus, og hvis man får det, så kommer bosætterne og tager det.”

Mohammed Moussa.

Mohammed Ali, 34:

“Problemet med det her er, at vi ikke aner, hvad der skal ske. Mine forældre har allerede prøvet at blive genhuset efter projektet på Gudrunsvej, og der kunne man ikke stole på de løfter, der blev givet fra politikerne. For da familien flyttede tilbage efter renoveringen, var lejligheden gået fra fem værelser til fire værelser. Men huslejen var den samme.”

Mohammed Ali.

Abdirahman Aden, 40 (til højre), her sammen med sin ven Said:

“Det er en forkert måde at gribe det an på. I stedet for at fjerne beton, skulle man tage fat på problemerne, hvor de er. Altså tage fat i de unge, der laver ballade. Det hjælper ikke noget i sig selv at jævne bygninger med jorden. For alle de mennesker skal jo flyttes et andet sted hen. Og problemerne med dem, der laver ballade, vil bare flytte med.”

Said og Abdirahman Aden.

Moret Erkus, 48:

“Jeg har boet med min familie i den samme lejlighed her på Dortesvej gennem 27 år og har altid været glad for at være her. Det ligger tæt på skolen, tæt på City Vest og tæt på bazaren. Jeg kender området, naboer og en masse andre mennesker her og vil meget gerne blive. Så jeg håber ikke, det er vores blok, der skal rives ned.”