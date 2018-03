Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

En beboer på plejehjemmet Breelteparken i Hørsholm døde efter 10 dage i træk at have fået gigtmedicin, som hun kun skulle have haft, en gang om ugen. Nu modtager plejehjemmet hård kritik i en redegørelse fra Hørsholm Kommune, skriver Ugebladet Hørsholm.

Beboeren, en 90-årig kvinde, døde den 17. februar efter ti dage med overdosering af den farlige gigtmedicin Methotrexat. Fejlen blev opdaget 9. februar, men det fik ikke personalet til at reagere. Først tre dage senere blev en læge kontaktet, hvorefter kvinden i al hast blev indlagt på sygehuset i Hillerød. Men det skulle desværre vise sig at være for sent.

Den fatale fejl er ifølge både direktør for social, sundhed og arbejdsmarked i Hørsholm Kommune, Peter Orebo Hansen, og et referatet fra et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Breelteparkens bestyrelse den 22. marts 'yderst alvorligt' og 'stærkt kritisabelt'.

Hørsholm Kommune retter også kritik af Breelteparken i deres redegørelse af sagsforløbet. For en særlig dobbeltkontrol, som den selvejende institution blev påført i 2015 efter problemer med en anden beboers medicin, blev ifølge kommunen ikke fulgt, som den skulle.

Til Ugeavisen Hørsholm forklarer Breelteparkens forstander, Helle Jensen, at dobbeltkontrollen blev sat i værk, men at der gik kuk i medicineringen, fordi det ikke blev dokumenteret, hvem der tjekkede, hvornår den 90-årige kvinde modtog sin medicin.

»Set i bagklogskabens klare lys, skulle vi også på det tidspunkt (påbuddet om dobbeltkontrol i 2015, red.) have indført, at dette skulle dokumenteres hver gang. Men da vi ikke valgte at dokumentere det, er det selvfølgelig svært at finde ud af, hvem der har tjekket i dette tilfælde. Det kan være svært at huske, da der er rigtig mange opgaver, der skal løses hver dag,« siger Helle Jensen til Ugebladet Hørsholm og slår fast, at fejlen i sidste ende er hendes ansvar.

I sin undersøgelse af den tragiske hændelse på Breelteparken tager Hørsholm Kommune ikke stilling til, om dødsfaldet skal have personalemæssige konsekvenser.