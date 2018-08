I den gamle fynske købstad Kerteminde, er en borger nu så træt af turister, at han har klaget til kommunen. De fastboende skal også have lov at være der, lyder det fra den søvnløse klager.

Turisterne larmer for meget, lyder det fra en borger i den fynske by, Kerteminde, som er godt og grundig træt af at få sin nattesøvn spoleret af festende turister.

Peter Friis bor tæt på Kerteminde Byskole, hvor der forleden var fest, og det var støjen herfra, der fik bægeret til at flyde over for fynboen.

Han fortæller til Fyens.dk, at det er fjerde eller femte år i træk, at en fest på skolen holder ham vågen om natten. Ifølge ham stod døre og vinduer på vid gab, mens både høj musik og festdeltagernes støj bragede ud til de omkringboende. Derfor satte den søvnløse borger sig til computeren klokken to om natten og skrev en klage til kommunen, som er ansvarlig for at leje lokalerne ud.

»Det er ikke altid sjovt at bo i Kerteminde om sommeren. Der er for meget larm. Der skal være mere forståelse for, at vi der bo her også skal være her. Der skal ikke kun være fokus på at behage turisterne,« siger han til avisen.

Inden da havde han forsøgt at alarmere politiet, som dog ikke havde mandskab til at rykke ud.

Peter Friis vil have kommunen til mere grundigt at overveje, hvem de udlejer skolen til.

»Det er selvfølgelig os, der har ansvaret for, hvem vi låner lokalerne ud til. Men det er vanskeligt at vurdere i forvejen, hvem man tror, der larmer,« siger Hans Luunbjerg fra Kultur- og Fritidsudvalget i kommunen.

Flere læsere af fyens.dk er dog langt fra enige med klageren, som de mener, går i for små sko.

En skriver for eksempel:

'Hvis Kerteminde ikke havde turister og de tiltag som trækker folk til ville Kerteminde være en dø by!!!'