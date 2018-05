Det blev en lang søndag for mange Nordea-kunder, som dagen lang har haft problemer med at betale med kort og overføre penge. Og problemet er stadig ikke løst.

Det oplyser Nordea på Facebook.



I en opdatering klokken 19.15 skriver banken, at det er tekniske problemer, som fortsat forhindrer kunder i at betale og overføre:



‘Teknikken giver desværre fortsat udfordringer. Nogle af jer med Nordea Pay kort vil derfor opleve at blive afvist i butikker eller ved kontanthævninger i automater. Straksoverførsler via net- og mobilbanken driller stadig for nogle af jer.’







BT talte søndag eftermiddag med Nordeas pressekonsulent Tenna Schoer, som ikke kunne forklare, hvor mange kunder der præcist er berørte, fordi systemet er ustabilt, og kunder i det ene øjeblik ikke kan betale, og i det andet øjeblik godt kan.

»Det kan være, at det kan lade sig gøre at bruge systemet gangen efter, eller hvis man prøver igen fem minutter senere,« sagde pressekonsulenten tidligere.

Betalingsproblemerne har skabt stor frustration blandt Nordeas kunder, som blandt andet ikke kunne handle sine varer eller manglede pengene til at fejre mors dag.



Nogle kunder har endda truet med at skifte bank på Nordeas Facebookside:



‘Stod i min lokale Netto og skulle betale for varer...endte med at prøve kortet mindst ti gange! Min datter på tre år stod og græd fordi hun troede at vi kommer hjem uden mad! Lorte bank! Nu har i snart en kunde mindre!,’ skriver Karina Leonora Fjodorova.



‘Vi er er i gang med at skifte bank. Vi gider ikke inkompetencen mere… Nordea er ikke vores tid eller vores økonomi værd. Farvel farvel Nordea - så må i lære det på den hårde måde,’ skriver Peter Flemming.



‘Overvejer seriøst at skifte bank nu,’ skriver Nina Almind Pedersen.



‘Der røg den mors gave, jeg skulle have haft! Øv Nordea,’ lyder det fra Neelam Ghulam Rasool.



‘Tak fordi i har ødelagt min mors dag,’ skriver Elias Kocan.



‘Så spænd da lige hjelmen og kom ind i kampen. Synes efterhånden det er hver eneste uge i har problemer. Sjovt at alle andre pengeinstitutter ikke har samme "udfordringer" mon man snart skal finde et andet sted at have sine aktiver og passiver,’ skriver Kristian Aggus.