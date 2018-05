Søndag eftermiddag kan et ukendt antal Nordea-kunder ikke bruge deres betalingskort eller tilgå mobil- og netbank.

Det oplyser Nordea på Facebook.



Her forklarer de, at det er en teknisk fejl, der er årsag til problemet.



Situationen har tilsyneladende skabt frustration hos en række af bankens kunder.



Klokken 14.45 kom banken med en opdatering om, at problemet stadig ikke er blevet løst, og at de arbejder på sagen.



På Facebooks skriver de:



‘Vores kære teknikere arbejder stadig på højtryk for at finde en løsning. Vi har desværre ikke nogen tidshorisont, men beklager naturligvis de gener, det medfører.’

BT har været i kontakt med Norea og afventer nu en uddybende kommentar.



