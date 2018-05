Søndag eftermiddag kan et ukendt antal Nordea-kunder ikke bruge deres betalingskort, tilgå mobilbank eller overføre på netbank eller med mobilepay.

Det oplyser Nordea til BT.



«Vores mobilbank og Nordea Pay-hævekort er ustabilt. Det betyder, at kunder muligvis ikke kan logge på deres mobilbank første gang, de forsøger. Men hvis de forsøger igen, så kan de håbe på at komme ind,« siger Tenna Schoer, pressekonsulent i Nordea, som også forklarer, at det er en teknisk fejl, der er årsag til problemet, som også omfatter netbank og mobilepay, hvor kunder kan have udfordringer med at lave 'straks overførsler'.



Situationen har tilsyneladende skabt frustration hos en række af bankens kunder.



På Nordeas Facebook-side giver flere kunder søndag eftermiddag udtryk for deres harme:



'Jah det er så rigtig træls at stå i Bilka med 4 børn og være ved at betale det ens store pige mangler til sin lejerskole tur imorgen, og så ikke kunne betale,' skriver Søs Ziegler Byskov Vinkelgaard.



En anden kunde Nicholas Schmidt skriver: 'Se så og få det fikset! Sidst på eftermiddagen først på aften står jeg overfor og skal bruge det til at betale noget, Enten med dankort eller MobilePay, hvad i alverden tænker I på?'



Der er også nogle kunder, der føler sig generet af, at problemet falder sammen med mors dag: 'Og så den morsdag ødelagt, simpelthen for dårligt at jeg nu sidder og ik kan komme til min familie... da overførsel og kort ik virker. Syntes altid der er problemer! Det simpelthen ugentligt efterhånden,' skriver Faith Borup.



'I MÅ FANDME GIVE NOGET DISPENSATION VI HAR STÅET MED 2 BØRN FORAN BONBONLAND OG MÅTTE KØRE HJEM OG HAR MEGET SKUFFET BØRN,' lyder det fra ​Thomas Uldahl.



'Både mit kort og mobilpay er nede, pisse irriterende når man er på camping og ude og spise, hvad fanden skal man så gøre...?,' spørger Lonnie Jensen.





Nordeas pressekonsulent forklarer, at det er uvist, hvor mange kunder, der er berørte af betalingsproblemerne, fordi kunder i det ene øjeblik ikke kan betale eller logge ind på mobilbank, og i det andet øjeblik godt kan.



«Det kan være, at det kan lade sig gøre at bruge systemet gangen efter, eller hvis man prøver igen fem minutter senere,« siger Tenna Schoer, som også forklarer, at de ikke ved, hvornår problemet er løst:



«Jeg kan desværre ikke give nogen tidshorisont. Vi er selvfølgelig rigtig kede af, at vores kunder oplever gener på sådan en smuk solskins søndag. Vores tekniker har det som højeste prioritet og har arbejdet på det lige siden, problemet opstod kort før middagstid.«



Opdateres...