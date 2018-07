I det sydøstlige Sverige har man aflyst tog på grund af varme skinner, der udgør en sikkerhedsrisiko.

København. Termometeret viser flere steder i Danmark over 30 grader, og de varme temperaturer kan være problematiske for skinnerne, der kan udvide sig i varmen.

Det er blandt andet et problem i det sydøstlige Sverige, hvor man ifølge svenske P4 Kalmar har været nødt til at aflyse tog på grund af varmen.

- Det er altid et problem, når man er oppe på de her temperaturer på et par og 30 grader, siger områdechef Steen Christensen fra Banedanmark.

Han forsikrer dog, at der tages mange forholdsregler.

Skinnen skal være spændt korrekt, for der et træk i skinnen, når den bliver kold, mens der sker et tryk, når den bliver varm. Derfor justerer Banedanmark skinnerne, så spændingsniveauet er korrekt.

- Neutraltemperaturen i skinnen skal være 20 grader, og når den er det, er der ikke noget træk i den. Om vinteren er der et træk i skinnen, mens der om sommeren er et enormt tryk i skinnen.

- Det er det, som vi kalder varme skinner eller solkurver, forklarer Steen Christensen.

Når det om sommeren bliver alt for varmt, kan det dog betyde, at man indimellem må sætte farten ned på skinnerne.

- Hvis det viser sig, at spændingstilstanden ikke er, som den skal være, sætter vi en varmevagt på, som kan måle skinnerne. Hvis det er varmt, så kan vi sætte farten ned.

- Det kan være om eftermiddagen, hvor varmen i skinnen kan overstige 40 grader. Farten kan så sættes op igen om aftenen, siger han.

Det sker ifølge områdechefen dog ikke ret ofte.

I det sydøstlige Sverige har varmen derimod givet store problemer for togtrafikken. Her har Kustpilen, der kører ruterne Kalmar-Linköping, Linköping-Västervik og Berga-Oskarshamn, indstillet trafikken fra onsdag til fredag.

- Vi gør det som en sikkerhedsforanstaltning, da vi vurderer, at risikoen for solkurver på nuværende tidspunkt er stor.

- Det er derfor, at Trafikverket har taget beslutningen om at lukke de pågældende strækninger, indtil vi kan se, at temperaturen falder, siger Linda Corsvall, pressechef for Trafikverket, til P4 Kalmar.

