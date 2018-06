En protest mod fjernelsen af en jernbaneoverkørsel forsinker BaneDanmarks arbejde, og derfor advarer styrelsen nu de involverede borgere mod at fortsætte den civile ulydighed.

Det skriver JydskeVestkysten.

»De har indtil mandag morgen, og hvis de på dette tidspunkt stadig forhindrer os i at udføre vores arbejde, så inddrager vi politiet. Det føler vi os simpelthen nødsaget til, for allerede nu lider vi et økonomisk tab på situationen,« siger områdechef hos BaneDanmark, Marianne Rasmussen, til avisen.

Protesten har stået på siden mandag, hvor lokale parkerede deres biler og traktorer ved overskæringen på Hillerup Markvej nord for Ribe for at forhindre, at arbejdet med at nedlægge overskæringen gik i gang.



Hvis det ikke længere er muligt at passere ‘overkørsel 26,’ vil det give store omveje for de omkringliggende gårdejere, og tung trafik må søge ud på den nærliggende hovedvej 11 og medføre farlige situationer, lyder det.

»Hvis alle traktorer kører ud på hovedvejen, giver det forsinkelser, og der er måske nogen, der laver uforsvarlige overhalinger. Og vi er nok omkring 300-400 husstande, der får omveje og bliver berørt af det på den måde,« siger 59-årige Knud Johnsen til B.T.

Knud Johnsen ved jernbanen. Foto: Privat foto Vis mere Knud Johnsen ved jernbanen. Foto: Privat foto

Han er blandt den gruppe af borgere, der nægter at fjerne sig fra overkørslen, så entreprenørmaskiner kan fjerne asfalten over skinnerne.

»Vi er fem, der har stået herude på skift i døgndrift i fire eller fem timer ad gangen, og vi har også nogle, vi kan tilkalde. Vi bliver stående, fordi vi håber at få sagen udsat, så Trafikudvalget på Christiansborg kan komme med en anden løsning,« siger han.

Borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen (V), besøgte protesten torsdag og erklærede sin opbakning til de lokale.

»Vi beder nu hele transportudvalget om at trække i håndbremsen i forhold til at få sat det hele lidt på pause, så alle får tid til at gentænke situationen,« sagde Jesper Frost Rasmussen torsdag ifølge jv.dk.

Hvis Banedanmarks trussel ender med at få politiet til jernbaneoverskæringen mandag, vil Knud Johnsen om nødvendigt lade sig lægge i håndjern.

»Vi sætter os ikke til nødværge, men hvis det bliver nødvendigt, og de vil være det bekendt, så må det være det,« siger han.