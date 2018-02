Blandt danskernes mange dybtfølte hilsener til prins Henrik er også en wienerbrødskagemand. Bageren af kagen har selv mødt prinsen flere gange.

Siden Kongehuset natten til onsdag meddelte, at prins Henrik er død, har det strømmet til med mennesker på Amalienborg Slotsplads og Fredensborg Slot.

Her har danskerne mindet prins Henrik med blomster, lys og breve. En friskbagt kagemand, som forestiller prinsen selv, fandt dog også vej til Amalienborg.

Kagemanden med teksten 'Tak for dig. Kære prins Henrik' blev bragt til Amalienborg af Linda og Jimmy Bosse, som ejer Bosses bageri.

De mente, at det var den mest passende hilsen, fordi Linda Bosse personligt har mødt Prinsen flere gange og bagt weinerbrødskagemænd til ham og kongefamilien ved forskellige lejligheder.

»Vi synes, at det ville være hyggeligt at give en kagemand i dagens anledning, fordi vi ved, at Kongehuset er glade for kagemænd. De har altid været glade for weinderdejskagemænd, som er lavet af weinerbrød med creme og marrons indeni og glasur udenpå. Formen og pynten har altid været relateret til den, som har været fejret i anledning af en speciel dag,« fortæller hun til BT.

»Vi har været beæret af at hilse på ham flere gange. Han var så kær og hjertelig, og det betyder meget for os, at vi har fået lov at møde ham. Han var virkelig en kær mand.«

Foto: Linda Bosse Foto: Linda Bosse

Parret afleverede også blomster og en skriftlig hilsen ved Det Gule Palæ. Selvom deres dybtfølte hilsen er fuld af slik og farver, har det været en sorgfuld dag for Linda Bosse.

»Vi har fulgt meget med de sidste par dage, og det har været hårdt, fordi vi har haft ham tættere inde på livet. Jeg føler med hele Kongehuset. De er mennesker ligesom os, og jeg kan sætte mig ind i deres sorg,« siger hun.