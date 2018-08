Selvom sommeren ikke længere er skoldhed, er der formentlig mange, der fortsat fristes til en strandtur.

Men Middelfart Kommune oplyser mandag, at badegæster ikke bør dyppe sig i vandet ved Sdr. Aaby.

For mens kommunen til morgen kunne give grøn lys til, at borgerne i Middelfart kan bade ved Teglgårdsparken i den vestfynske by, så frarådes badning nu i Sdr. Aaby.

Grunden til at kommunen fraråder en tur i vandet skyldes forhøjet indhold af E-colibakterier. Bakterierne kan give ubehag og diarré. Det gælder også for hunde, lyder det.

'Årsagen til det høje antal bakterier kendes ikke endnu, men man undersøger sagen. Det formodes at være den megen nedbør, der har skyldet det med ud i havet,' skriver Middelfart Kommune på sin hjemmeside.

Kommunen oplyser videre, at der holdes øje med badevandskvaliteten ved badestrandene langs kysterne - også nu hvor sæsonen er forlænget med det gode vejr.