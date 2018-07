Ugebladet Tæt På lukker. Det skriver Ekstra Bladet.

Ifølge avisen er det ejeren Karsten Ree, der har klappet pengekassen i, fordi bladet 'uge efter uge har kostet ham penge.' Derfor udkommer Tæt På for sidste gang tirsdag.

»Det er ingen hemmelighed, at bladet har givet underskud længe. Og selv en mand med dybe lommer får på et tidspunkt nok af at tabe penge,« siger ansvarshavende direktør, Erling Tind Larsen, til Ekstra Bladet.

Karsten Ree klapper kassen i: Ugebladet Tæt På lukker På :https://t.co/irtMHnjDWu — Ekstra Bladet Breaking News (@ebbreaking) July 3, 2018

Carsten Ree lukker kassen i over for Tæt På. (Arkivfoto) Foto: Rune Evensen Vis mere Carsten Ree lukker kassen i over for Tæt På. (Arkivfoto) Foto: Rune Evensen

Karsten Ree Holding har ejet 51 procent af aktierne i ugebladet, mens ansvarshavende direktør, Erling Tind Larsen, chefredaktør Per Kuskner, redaktionschef Peter Bugge og nyhedschef Nikolaj Vraa har ejet de sidste 49 procent.

Erling Tind Larsen, direktør på ugebladet Tæt På. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Erling Tind Larsen, direktør på ugebladet Tæt På. Foto: Bax Lindhardt

