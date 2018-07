En beruset, ung mand kørte lørdag morgen galt i Foulum i Midtjylland. Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

»Manden kørte af Hobro Landevej gennem en lille landsby i høj hastighed. Her påkørte han to lygtepæle, et elskab og et hus,« siger vagtchef Anders Olesen.

Den 27-årige mand havde mistet herredømmet bag rattet i sin Audi, og en beboer i området måtte tilkalde politiet, da bilen var totalskadet.

Da politiet kom til stedet, havde vidner holdt øje med ham, og han var uskadt, men han havde en højere promille end tilladt, kunne politiet konkludere.

»Vi kører sagen, og han får en straf for spirituskørsel. Han får formentlig også problemer med sit forsikringsselskab, da det ikke var en billig bil, han kørte,« siger Anders Olesen.

Udover en straf står mandens kørekort også til en frakendelse.