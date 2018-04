Rumkapslen, der sendte første dansker i verdensrummet, udstilles på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.

Helsingør. Rumkapslen, der sendte Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, ud i verdensrummet, er nu landet på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.

Museet har erhvervet rumkapslen Soyuz TMA-18, der skal indgå i en udstilling til maj.

- Rumkapslen er et enestående stykke danmarkshistorie, og jeg er begejstret over, at det er lykkedes os at få den til museet, siger museets direktør, Jesper Buris Larsen.

Det var i september 2015, at Andreas Mogensen blev sendt ud i rummet fra en russisk rumbase.

Her skulle han på en ti dage lang mission på Den Internationale Rumstation, ISS.

Undervejs kommunikerede han blandt andre med skole- og gymnasieelever og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Det har ikke været en let sag at få fingre i rumkapslen, fortæller museets direktør.

- Det har krævet benarbejde og en stor pose penge, siger Jesper Buris Larsen.

Han vil ikke oplyse prisen på rumkapslen.

Men der er tale om et betydeligt beløb, som er blevet tilvejebragt ved hjælp af støtte fra blandt andet Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Erhvervelsen af rumkapslen har krævet tæt kontakt til den europæiske rumfartsorganisation, ESA.

Desuden har den danske ambassade i Rusland gjort et stort stykke arbejde, oplyser museumsdirektøren.

Rumkapslen vil onsdag blive pakket ud og derefter indgå i en udstilling på museet, der åbner til maj.

Kulturminister Mette Boch (LA) kalder udstillingen af rumkapslet for "et scoop".

- Nogle museumsgenstande er i sagens natur mere unikke end andre, og dette er virkelig et stykke danmarkshistorie, der er kommet på museum, siger hun i en pressemeddelelse.

Udstillingen "Rummet tur-retur" åbnes 8. maj af prins Joachim og Andreas Mogensen.

/ritzau/