Astrid Lequime fra Ejby ved Køge på Sjælland er desperat. Hendes 12-årige søn Noah har brug for døgnpleje af sundhedsfagligt uddannet personale, men alligevel står hun selv for 80 pct. af plejen.

»Jeg er så træt. Jeg er så træt, at da jeg skulle skifte Noahs forbinding i går, måtte jeg stoppe, fordi jeg så dobbelt. Det er et spørgsmål om tid, inden jeg laver en fejl, han dør af, fordi jeg er så træt,« siger Astrid Lequime til BT.

Astrid Lequime har ellers afdelingssygeplejersken på Herlev Hospitals ord for, at sønnen Noahs tilstand er så alvorlig og potentielt livstruende, at den, der tager sig af Noah, skal have sygeplejefaglig viden og kende til anatomi og fysiologi på sygeplejeniveau, skriver TV 2 Lorry.

Det har Astrid Lequime ikke. Alligevel fortæller hun, at hun af Køge Kommune kun er blevet tilbudt hjælp fra et plejebureau, som kommer på vikarbasis. Henover weekenden har hun passet sin søn 102 timer i streg i døgndrift og 6500 timer på ét år – tre år i træk.



12-årige Noah er infantil autist, lider af svær angst og har ADHD. Siden 2015 har han ikke kunnet optage næring gennem tarmene på grund af en tarmsygdom, og derfor får han næring gennem en tube direkte til hjertet, og han kæmper desuden med nervebetændelse.

»Jeg overlever bare. Jeg ved ikke, hvordan jeg klarer det, men jeg bliver nødt til det, for det handler om mit barns overlevelse,« siger hun.

Problemet med vikarerne er, at de kan melde sig syge med få timers varsel og ikke føler et videre ansvar for Noah eller den lille familie – noget som Astrid Lequime mener, vil være anderledes, hvis plejebureauet fik mulighed for at ansætte fast, stabilt plejepersonale.

Mandag modtog Astrid Lequime en SMS fra Køge Kommune, hvor de tilbød at indlægge Noah på Hvidovre Hospital. Men det er ifølge Astrid Lequime en stor risiko at udsætte sønnen for, fordi der er stor infektionsrisiko på hospitalet og Noah har åben adgang til hjertet.

TV 2 Lorry har kontaktet Køge Kommunes forvaltning, som i en mail til mediet skriver:

’Køge Kommune har ad flere omgange haft eksterne specialleverandører tilknyttet opgaven. Den seneste leverandør sagde op per 1. april. Vi har siden forsøgt at klare vagtdækningen via et vikarbureau.’

Derudover skriver forvaltningen, at de arbejder på en mere permanent løsning, og at Astrid Lequime i denne uge vil blive inviteret til et møde med direktør i Velfærdsforvaltningen i Køge kommune, Bjarne Andersen, hvor de kan tale om fremadrettede løsninger.