'Da jeg var 13 år, drømte jeg dag og nat om at få sådan en lærerinde.'

Den korte sætning på seksten ord forfattet af erhvervsmanden og samfundsdebattøren Asger Aamund har vakt stor opsigt på det sociale medie Facebook, efter han skrev den for fire dage siden.

Årsagen er, at ordene blev skrevet i forbindelse med, at han delte en artikel om en amerikansk lærerinde på 27 år, der er nu er anklaget for at have haft et seksuelt forhold til en skoledreng på blot 13 år. Blandt andet skal de to have haft sex flere gange, ligesom lærerinden skal have sendt eleven, der gik i 6. klasse, nøgenbilleder og givet drengen blowjobs.

I kommentartråden under Asger Aamunds tekst og artikeldeling hersker der stor splittelse.

Flere - særligt mænd - skriver, at de har haft samme drøm, da de var i den alder, ligesom nogle skriver, at drengen 'er heldig'. Andre giver udtryk for stor forargelse:

'Nu er der jo forskel på 'drømme' og virkelighed, og jeg finder det forargeligt, frastødende og skræmmende, når Asger Aamund stiller dette overgreb op som en 13-årig dreng, som har bestået manddomsprøven', skriver en bruger blandt andet, mens en anden skriver:

'Hvor er det skuffende, at du, Asger, kommer med et så uigennemtænkt udsagn/synspunkt, som af pædofile kan misbruges som et forsvar for deres forehavender.'

Til BT forklarer 78-årige Asger Aamund, at han med sin sætning ikke har forholdt sig til selve sagens indhold, men blot har tænkt tilbage på sine egne teenageår.

»Jeg har bare skrevet det, som det var, da jeg kom i puberteten og var 13-14-15 år. Som alle andre drenge drømte jeg om, at en eller anden lærerinde pludselig tilbød mig nogle enetimer derhjemme, og man blev forført. Det var enhver rask drengs drøm at blive forført på den måde, men det skete jo desværre bare ikke. Jeg kunne ikke lade være med at skrive det, da jeg så den artikel, og hvordan de (eleven og lærerinden, red.) havde haft et forhold. Mere er der ikke i det,« siger han.

»Jeg forholder mig slet ikke til sagen eller tager stilling til den. Det er kun lige et slags flashback om, at alle drenge, når de kommer ind i teenageårene, har den slags drømme og fantasier,« tilføjer han.

Mener du, det er i orden, at den slags forhold finder sted?

»Det må være op til parterne at finde ud af. Hvis der er tale om noget tvang eller tale om en seksuelt mindreårig, så er det ulovligt. Men det forhindrer ikke drenge i at drømme om det. Hvis jeg havde fået chancen dengang, så havde jeg gjort det med stor glæde. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så havde jeg været ligeglad, da jeg var 13 år, om det var ulovligt eller ej. Det ville have givet mig en stor, fed oplevelse, jeg ville have været glad for, men det fik jeg så ikke.

Men når man er 13 år, tror du så, man kan forstå konsekvenserne af det, der sker, eller det man gør?

»Jeg ved ikke, hvor mange konsekvenser der er. Når man er 13 eller 14 år, og hormonerne begynder at spille i én, så tænker man anderledes og mere primitivt på det. Så vil man kun tænke på at få den erotiske oplevelse og være fuldstændig ligeglad med konsekvenserne. Man føler sig jo ikke misbrugt på den måde, hvis det er frivilligt. Tværtimod vil man føle sig meget vidunderligt brugt. Men jeg kan godt se, at hvis det havde været en voksen, der mere eller mindre havde tvunget et barn ind i et erotisk forhold, så ville det være uantageligt,« siger Asger Aamund og fortsætter:

»Men det er ikke den skildring, jeg har i min hoved. Og det er også derfor, at den korte sætning, jeg skrev, ikke bliver længere, for det er ikke nogen videnskabelig udredning om, hvorvidt drenge bør have sex med en dame. Det er bare et tilbagetog ad mindernes gade til en tid, hvor jeg selv havde den slags drømme.«

Han forklarer samtidig, at han godt forstår, at der er brug for en lov, der beskytter mindreårige mod at blive udnyttet seksuelt.

»Men det vil være individuelt, og jeg vil ikke lægge en eller anden lovmaske ned over alting og fordømme alting. Hvis der er to mennesker, der har et erotisk samtykke, så fred være med det,« siger han.

At hans sætning ville kaste den debat og kritik af sig, som den har gjort, havde han ikke regnet med.

»Man kan spinne det her ud uendeligt, og man kan altid finde ud af at fordømme andre for alt muligt, men det her er en meget kort historie: Det var bare et flashback til min egen pubertet. Længere er den ikke,« slutter han.