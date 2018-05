Du kan roligt sætte dig ind i en bus med fastende, muslimske chauffører bag rattet. Arriva har i hvert fald aldrig oplevet, at så meget som en enkelt fastende chauffør har været involveret i en trafikulykke i muslimernes fastemåned ramadanen.

Sådan lyder det fra pressechef i Arriva, Pia Hammershøy Splittorff, efter udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i mandagens BT i et debatindlæg opfordrer fastende muslimer til at holde ferie under ramadanen, ‘så det ikke får en negativ indvirkning på resten af det danske samfund’:

‘Det kan helt lavpraktisk være farligt for os alle, hvis buschaufføren hverken spiser eller drikker i løbet af en hel dag,” skriver Støjberg med henvisning til, at fastende muslimer i dag den 21. maj hverken må spise eller drikke i tidsrummet kl. 02.54 til kl. 21.29.

I Arriva har knap hver tredje medarbejder anden etnisk baggrund end dansk, og en del muslimske chauffører faster under ramadanen. Det har imidlertid aldrig givet anledning til problemer, fortæller Pia Hammershøy Splittorff.

»Vi forholder os ikke politisk, men meget lavpraktisk og pragmatisk til det. Vi har aldrig oplevet nogen uheld eller ulykker, som kunne relateres til en fastende chauffør. Vi har aldrig haft en fastende chauffør, der er blevet dårlig. Så det er de facto ikke et problem for os,« siger hun.

En del af de chauffører, der holder ramadan, bytter vagter med etnisk danske chauffører, der gerne vil holde fri i juledagene. Andre bytter vagter, så de kører tidligt på dagen, så de ikke skal køre så mange timer uden vådt eller tørt. Andre igen holder ferie og besøger deres hjemlande under ramadanen, fortæller Pia Hammershøy Splittorff:

»Vi har tidligere kørt nogle informationskampagner og har haft en ramadan-folder med gode råd til, hvordan man kan køre under ramadanen. Det har vi gjort i nogle år, men vi har så også konstateret, at det ikke var nødvendigt, fordi der var ret godt styr på det, og der har ikke været efterspørgsel efter den type information fra vores driftsledere«

I år forløber ramadanen fra 15. maj til 14. juni.