Normalt har Arne Christensen ingen mulighed for at læse sine egne breve, skelne mellem de forskellige produkter i supermarkedet eller se, hvad de står på menukortet. 64-årige Arne Christensen er nemlig blind.

Men et helt nyt læsekamera reklamerer med, at blinde og svagsynede med produktet kan læse skilte, menukort, breve og genkende ansigter. I videoen øverst kan du se, hvordan det går, når blinde Arne Christensen tester, om han med det nye læsekamera selv kan læse menukort, breve og produktlabels i supermarkedet.

B.T. har fået Arne Christensen, der lider af nethindelidelsen Retinitis Pigmentosa og har været blind i 30 år, til at teste, hvordan brillen virker.

OrCam MyEye har for nylig lanceret deres læsekamera til blinde og svagsynede i Danmark.

OrCam MyEye er et lille kamera med en højtaler, som sidder på siden af en brille. Den tager et billede af den ønskede tekst og begynder omgående at læse teksten højt. Brugeren kan også vælge at pege specifikt på den tekst eller det skilt, som ønskes læst op.

Kameraet er forbundet til en lille computer, som kan placeres i en lomme eller i et bælte. Der medfølger også høretelefoner, så den blinde diskret kan høre oplæsningen.

»Brillen gør selvfølgelig ikke, at jeg pludselig kan se, men hvis den virker, kan den være en stor hjælp med de små gøremål i hverdagen,« siger Arne Christensen.

Arne sidder på en cafe i indre København. Han har fundet menukortet frem. Med fingeren peger han på kortet. Klik…..

Se i videoen øverst om blinde Arne kan læse med brillen?

Hos Dansk Blindesamfund følger man den digitale udvikling med hjælpemidler til blinde og svagsynede med stor interesse.

De har allerede fået flere positive tilbagemeldinger på OrCam MyEye, men hæfter sig også ved, at den er meget dyr (37.450 kr.) og at den kan være svær at få bevilling til.

»Når man er blind eller svagsynede, så er man udelukket fra alle de synsinformationer, som seende får. Og her kan et hjælpemiddel som OrCam MyEye være en stor hjælp. OrCam MyEye kombinerer kamerateknologi og kunstig intelligens. Og det er jo vejen frem, det er et kæmpe skridt med stort potentiale,« siger næstformand i Dansk Blindesamfund, John Heilbrunn.