Mange koncertgæster sidder i kø for at høre en bestemt kunstner. Det skal være slut, mener Roskilde Festival.

København. Hvis du vil helt tæt på scenen til en af koncerterne under Roskilde Festival, kræver det fremover et særligt armbånd.

Festivalen, som finder sted 30. juni til 7. juli, indfører i år et nyt tilskuersystem foran Orange Scene.

Det skriver Dagbladet Roskilde.

Foran den store scene opstår der ofte lange køer, som strækker sig foran de såkaldte "pit"-områder.

En "pit" er en aflukket bås foran scenen, der skærmer publikum mod pres bagfra.

For at komme ind i det forreste område foran scenen, skal man ved årets festival have skaffet sig et særligt armbånd, oplyser festivalens sikkerhedschef, Morten Therkildsen.

- Der er folk, der ender med at sidde i kø hele dagen, når deres yndlingsnavn spiller, og det vil vi gerne ændre på, siger Morten Therkildsen, der blandt andet står bag udviklingen af det nye system, til Dagbladet Roskilde.

De nye tiltag betyder, at de fire adskilte områder foran scenen bliver til tre. Publikum kan frit bevæge sig frem og tilbage mellem de to bageste områder, mens musikken spiller.

I den forreste pit vil man fremover skulle vise et særligt armbånd, der kan afhentes dagligt, når festivalpladsen åbner.

Armbåndene vil blive udleveret efter først til mølle-princippet. Det skriver Dagbladet Roskilde.

Der bliver stadig mulighed for at ligge i kø, hvis man ikke når at få et armbånd. En såkaldt "chancekø" med plads til nogle hundrede publikummer, der ikke når at få det særlige armbånd, oprettes.

/ritzau/