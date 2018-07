Et hold arkæologer har fundet et forkullet fladbrød, der blev bagt, mindst 4000 år før landbruget opstod.

Amman. For 14.400 år siden blev et fladbrød bagt i det nordøstlige Jordan.

Det har et hold af forskere fra Københavns Universitet, University College London og Cambridge University opdaget efter en udgravning i området.

Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Arkæologer fra det danske universitet har studeret forkullede madrester i den 14.400 år gamle jæger-samler-boplads "Shubayqa1". Siden har forskere har de øvrige universiteter været med til at analysere fundene.

De forkullede rester af brødet er de ældste, der nogensinde er fundet, lyder det. Og det er opsigtsvækkende, at brødet er bagt, mindst 4000 år før landbruget opstod.

- Så nu ved vi med sikkerhed, at der blev lavet brødlignende produkter, længe før landbruget blev opfundet, siger arkæobotaniker Amaia Arranz Otaegui fra Københavns Universitet i pressemeddelelsen.

- Det næste skridt for os er at undersøge, om den tidlige brødbagning på nogen måde påvirkede den efterfølgende dyrkning af korn, som landbruget førte med sig.

Ifølge arkæologerne kan det tidskrævende arbejde ved at fremstille brød med korn fra vilde kornsorter have inspireret datidens folk til at dyrke kornet selv.

- Og det kan derfor have været en af drivkræfterne bag den kæmpe revolution i menneskehedens historie, som indførslen af landbruget var, siger arkæolog Tobias Richter fra Københavns Universitet.

Udgravningerne i det nordøstlige Jordan blev udført fra 2010 til 2015. Foruden fladbrødet har man blandt andet fundet gruttesten, dyreknogler og planterester.

Den undersøgte boplads består af to velbevarede stenbygninger.

- Vi kan også se, at deres kost ændrede sig ret markant over tid, siger Tobias Richter.

- Vi har tidligere fundet segl af flint og gruttesten i natufiske udgravninger, og vi har derfor haft en mistanke om, at de var begyndt at udnytte planterne omkring dem på en mere effektiv måde.

/ritzau/