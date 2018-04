Det er umuligt at komme tilbage i job, hvis man får sparket og er godt oppe i 50’erne. Sådan har bekymringen ofte lydt blandt ældre medarbejdere, men det er en sandhed med endog store modifikationer. For hvis der er nogen, der nyder godt af opsvinget i dansk økonomi i disse år, er det faktisk det grå guld. Ældre, der bliver præsenteret for en fyreseddel, kommer nemlig markant hurtigere tilbage i et nyt job i dag end tidligere.

Hele 46 procent af de 55-59-årige såkaldt nyledige havde i 2016 fået et nyt job inden for seks måneder mod blot 34 procent i 2005, viser nye tal, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har trukket hos Jobindsats.dk under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Til sammenligning er andelen af nyledige 25-54-årige, der får et nyt job inden for seks måneder, blot steget fra 47 til 51 procent i samme periode.

Når 55-59-årige ledige i den grad er blevet attraktive for arbejdsgiverne, skyldes det, at lovgivning og holdningsændringer til ældre medarbejdere er gået hånd i hånd og har skabt et ‘paradigmeskifte’, vurderer underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Erik Simonsen.

»En gang var man ældre, når man var 50 år. Det tal er blevet skubbet op ad. Den holdningsændring er blevet understøttet af, at der er blevet ændret i efterlønsordningen, som tidligere var med til fastholde et billede, at man nærmest var unormal, hvis man ikke forlod arbejdsmarkedet som 60-årig. Den hurdle er væk nu,« siger han.

I dag ved arbejdsgiverne, at en 55-56- årig jobansøger sandsynligvis vil kunne fortsætte med at arbejde de næste 10 år. Det gør en kæmpe forskel, siger Erik Simonsen:

»Tidligere var arbejdsgiverne mere skeptiske, når de fik en jobansøgning fra en 55-56 årig, for ville vedkommende allerede som 58-årig begynde at spejde efter at gå på efterløn som 60-årig? I dag er der et helt helt andet perspektiv; snart er pensionsalderen 67 år. Det vil man som arbejdsgiver meget gerne investere i.«

Også det stigende uddannelsesniveau blandt ældre medarbejdere er afgørende for det skifte, vi har set de seneste år, påpeger Per Kongshøj Madsen, arbejdsmarkedsøkonom og professor emeritus ved Aalborg Universitet.

»Ældre er i dag langt bedre uddannede, end de var for 10, 20 og 30 år siden, og vi ved, at folk med højere uddannelser har en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet end ufaglærte. Det er ganske enkelt nemmere for en højtuddannede at komme tilbage i job efter en fyring, end det er for en ufaglært.«

Samtidig er arbejdslivet blevet fysisk mindre hårdt og det generelle helbredsniveau bedre, så en 55-årig er ikke nedslidt på samme måde i dag, som han var tidligere, siger Per Kongshøj Madsen. Ligesom DA påpeger han, at efterlønsreformen og den stigende pensionsalder har stor betydning. Ikke blot for arbejdsgivernes syn på ældre medarbejdere, men også for den enkelte:

»Ældre medarbejdere bider sig fast i bordkanten, fordi der er blevet længere til pensionisttilværelsen,« siger han.