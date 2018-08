Pensionsselskabet AP Pension opkøber den svenske pensionsgigant Skandias aktiviteter i Danmark.

Med købet følger også kunder - AP Pensions antal af kunder vil derfor vokse med 93.000. Deres kunders opsparing øges også med knap 33 millioner kroner.

Det skriver Børsen, som også kan oplyse at købsprisen lyder på intet mindre end én milliard kroner.

Bo Normann Rasmussen, administrerende direktør i AP Pension, er meget tilfreds med købet.

»Det er to selskaber, der supplerer og komplimenterer hinanden rigtig godt. Vores tanker er, at kunderne i Skandia skal over på AP's pensionspalette, og så har Skandia nogle stærke produkter, som vi har i sinde at videreføre,« siger topchefen til Børsen.

Også pensionsselskabet Danica opkøbte i vinter rivalen SEB Pension, og Nordea solgte sit pensionsselskab Nordea Liv & Pension til kundeforeningen Norliv.

Koncernchef i Skandia, Frans Lindelöw fortæller til Børsen, at man ikke lægger skjul på, at salget er en del af en strategisk beslutning om fremover udelukkende at fokusere på det svenske marked.

Det vides endnu ikke, hvad købet betyder af konsekvenser for AP og Skandia Danmarks medarbejdere.