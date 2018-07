Medmindre udviklingen ændrer sig drastisk, er det snart slut med klosterlivet i Danmark.

København. Engang var klostrene levende, religiøse fællesskaber. Men siden Anden Verdenskrig og i særdeleshed efter 1960'erne har de fået sværere ved at tiltrække nye medlemmer.

I dag er gennemsnitsalderen blandt de under 100 tilbageværende nonner, søstre, munke og brødre så høj, at det blot er et spørgsmål om tid, inden de sidste klassiske klostre må lukke. Medmindre udviklingen ændrer sig drastisk.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Udviklingen ærgrer den katolske biskop i Danmark, Czeslaw Kozon.

- Der er en stor værdi i, at nogle mennesker er klar til at leve et radikalt kristent liv og stille sig til rådighed for kirken. Klosterlivet er et vigtigt modvidnesbyrd til den materielle og individualistiske livsførelse, der præger verden i dag, siger han.

Ser man eksempelvis på Sankt Joseph Søstrene, talte de for et halvt århundrede siden mange hundrede søstre, der udførte opgaver i samfundet som både lærerinder og sygeplejersker.

I dag er de fleste af de 29 tilbageværende søstre flyttet på plejehjem, efter de for halvandet år siden måtte sælge deres 10.000 kvadratmeter store ordenshus på Strandvejen på Østerbro i København til kommunen.

Situationen for de danske klostre lægger sig i forlængelse af en international tendens i den katolske kirke.

Ifølge det katolske forskningscenter Cara, der er tilknyttet det amerikanske Georgetown Universitet, er antallet af mænd og kvinder i klostre stort set halveret siden 1980'erne i både Europa og Amerika.

Den danske biskop håber stadig, at udviklingen kan vende. Derfor minder han stadig sine konfirmander om muligheden for at vie sit liv til Gud enten som munk, søster eller præst. Responsen er dog beskeden.

Det hænger sammen med et dalende trosliv og et udvandet forhold til kirken, mener han.

- Derudover er en ikke uvæsentlig forklaring, at unge mennesker i dag har svært ved at forpligte sig over lang tid for slet ikke at tale om hele livet. Det samme gør sig gældende for synet på ægteskabet, siger Czeslaw Kozon.

