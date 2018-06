Både overborgmester Frank Jensen (S) og den nye borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen Ninna Hedeager Olsen (EL) nægter at kommentere sagen om Søren Sørensen, der ifølge eksperter er blevet chikaneret af Københavns Kommune.

Enhedslisten-borgmesteren vil ikke foretage sig yderligere i sagen om Søren Sørensen fra Københavns Nordvestkvarter, der siden 2012 har klaget til kommunen over naboens ulovligt opførte betonmur.

Efter en chef i byggesagsafdelingen Mirza Hadzibegovic blandede sig, sendte kommunen efter en anmeldelse en sagsbehandler hjem til Sørensens grund for med en tættekam at undersøge den for ulovligheder. Det førte bl.a. til, at Søren Sørensen måtte fjerne et legehus, fordi det ifølge sagsbehandleren var i strid med en gammel servitut.

I et brev til Søren Sørensen fra 2. maj 2018 skriver borgmester Ninna Hedeager Olsen, at hun ikke vil foretage sig yderligere i sagen.

B.T. har forsøgt at få et interview i stand med Ninna Hedeager Olsen, men det vil hun ikke medvirke til. Eksperter kalder kommunes rolle i sagen for magtfordrejning og chikane af en borger, men det ønsker borgmesteren altså ikke at reagere på.

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er tavs i sagen, hvor en borger ifølge eksperter er blevet chikaneret af Københavns Kommune. (Foto: Søren Bidstrup/Scanpix 2017) Foto: Søren Bidstrup Vis mere Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er tavs i sagen, hvor en borger ifølge eksperter er blevet chikaneret af Københavns Kommune. (Foto: Søren Bidstrup/Scanpix 2017) Foto: Søren Bidstrup

Og det vækker kritik hos grundejernes repræsentant Birgit Philipp.

»Borgmesteren er borgernes repræsentant. Hun skal holde forvaltningen i ørerne - ikke være dens forlængede arm. En sag som denne vil til enhver tid være den siddende borgmesters ansvar, og hun kan ikke bare henvise til forvaltningen. Vi har også erfaring med, at hvis noget skal ændres, så kan det kun ske gennem politikerne,« siger Birgit Philipp, der er cand.jur. og formand for Grundejeren.dk - Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København.

Overborgmester Frank Jensen (S) vil heller ikke kommentere sagen. Han henviser til Teknik- og Miljøforvaltningen.