Mandag eftermiddag brød forhandligerne om en aftale for de ansatte i virksomhederne Canal Tours og Strömma sammen igen. Nu er de klar til at strejke, siger Peter Moesgaard, faglig konsulent i HK Service.

HK har tidligere forhandlet en overenskomstaftale, som skulle være trådt i kraft den 1. marts i år, men der er ikke sket noget, og derfor har medarbejderne nu indgivet første strejkevarsel, som kan resultere i strejke allerede om 14 dage, skriver TV 2 Lorry.

Tidligere på sommeren blev der indgivet konfliktvarsel, men konflikten blev afblæst, og i sidste uge så forhandlingerne ud til at gå fremad. Men i stedet er de endt i et sammenbrud, som har resulteret i et strejkevarsel.

Havnerundfart med Canal Tours Copenhagen. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Havnerundfart med Canal Tours Copenhagen. Foto: Thomas Lekfeldt

Ført bag lyset

HK mener, de har været for flinke og har mistet tilliden til de to firmaer. Aftalen burde have været trådt i kraft, og derfor føler de ansatte sig ført bag lyset, når de allerede én gang har afblæst en konflikt, lyder det.

HK oplyser, at de ansatte aflønnes 18 procent under den dårligste overenskomst, fordi de ikke får pension, sjette ferieuge, helligdags-betaling og fritvalgsordning. Et af de store stridspunkter har været manglen på pauser til eksempelvis toiletbesøg og mad.

Canal Tours skabte forargelse

I juli skabte Canal Tours forargelse hos de ansatte ved at påstå, at HK havde vildledt personalet til at kræve en overenskomst, de slet ikke havde godt af.

Konfliktvarslingen blev startet af de ansatte selv, og de mener derfor, at Canal Tours får dem til at fremstå som idioter.

HK giver sig ikke denne gang

Der er stadig to måneder tilbage af turistsæsonen og mange penge at miste, hvis de ansatte strejker, og denne gang giver HK sig ikke.

»Vores dør er selvfølgelig åben, hvis de vil imødekomme vores krav, men vi fjerner ikke konflikttruslen den her gang. Det er helt sikkert,« fastslår faglig konsulent Peter Moesgaard til TV 2 Lorry.

Over for Lorry siger adm. direktør hos Strömma, Mads V. Olesen, at selskabet bag kanalrundfarten har lavet et udspil, som modparten ikke ønsker at forholde sig til.