Når 14-årige Kim skal konfirmeres 5. maj, håber hans storesøster at kunne overraske ham med en gave, der slår alt, den unge mand kunne drømme om. Derfor har hun nu taget Facebook i brug for at råbe broderens store idol Rasmus Seebach op.

»Jeg tænkte ikke, at det ville nå ud over Ribes grænser, men det gjorde det så,« siger en overrasket 24-årig Anette Simonsen til BT, efter hendes opslag i løbet af tirsdagen og onsdagen er gået viralt.

'Jeg har en lillebror med Down syndrom! Som jeg elsker over alt! Han skal konfirmeres her d 5/5. Han ser virkelig op til Rasmus Seebach! Og jeg fået en lille skør ide!,' skriver hun i opslaget, som i skrivende stund er blevet delt knap 2000 gange og fået godt 800 likes.

Foto: Privat Foto: Privat

»Kim begyndte at høre Rasmus Seebach, fra han var omkring syv år, hvis ikke tidligere. Han sidder meget ved computeren, og der hører han gerne hans sange på YouTube, og han har sengetøj med ham og en kasket og alt muligt. Hvis vi skal høre musik i bilen, så er det Rasmus Seebach, der bliver sat på. Han bliver bare glad, når han hører ham,« fortæller Anette Simonsen.

»Det er alt hans musik. Han hører de nye sange, før jeg gør det. Der er det hele. Han kan synge med på dem alle,« siger storesøsteren, der bor i et hus lige ved siden af sin lillebror, som hun derfor ser nærmest dagligt.

Derfor vil hun give ham en helt særlig og betydningsfuld konfirmationsgave, som ikke bare skal være en koncertbillet - for det har han fået før. Hun drømmer i stedet om, at selveste Rasmus Seebach vil optage en video-hilsen til den unge konfirmand, som den stolte storesøster kan afspille.

'Håber vi kan få den delt og få fat i Rasmus! Da jeg har prøvet få kontakt på Rasmus, men uden held! Håber i vil hjælpe mig! Så jeg kan give min bror den bedste gave på hans dag!,' skriver hun i opslaget.

»Jeg er super, super, super taknemmelig for, at der er så mange, der vil hjælpe. Jeg havde slet ikke regnet med, at der var så mange, der ville hjælpe. Da jeg stod op i morges og ville kigge, tænkte jeg, at der nok ville være 200, der havde delt den, men så var der 1200, der havde gjort det. Det er jeg virkelig taknemmelig for, og jeg synes, det er helt vildt, at fremmede mennesker, som ikke kender os, gerne vil hjælpe min lillebror. Det er jeg evigt taknemmelig for,« siger Anette Simonsen til BT.

»Der er mange, der har sendt beskeder til mig om, at jeg kan kontakte hans manager, så det vil jeg lige gøre, når jeg har fået fri. Jeg blev også kontaktet af en, der sagde, at han var kammerat til Rasmus Seebach, og han sagde, han ville prøve at tage fat i ham.«

Kim aner slet ikke, hvor meget hans søster har sat i gang - hun vil nemlig gerne have, at det er en overraskelse, hvis det skulle lykkes.

»Og hvis det ikke lykkes, så har jeg da prøvet og gjort mit for det,« siger hun.