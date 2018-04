Noma er på ny genåbnet, og det er alle pengene værd.

Det er helt nyt, det er smukt, og alle er smilende og imødekommende.

Sådan beskriver Jyllands-Postens anmelder Niels Lillelund den nye restaurant Noma, der åbnede tilbage i februar. Her har han været forbi, og han er mildt sagt begejstret:

'Han (Rene Redzepi, køkkenchef og medejer af Noma red.) og hans hold skubber til grænserne for, hvad mad er for noget, hvad gastronomien kan. Som restaurant lader Noma 2.0 sig ikke rigtig sammenligne med noget. Den er ikke et spisested, den er andet og mere end en restaurant, noget helt unikt, sui generis, sin egen kategori. Det er et kunstværk, et avantgardistisk eksperiment, man bæres ind i, fulgt af japanske kampråb fra køkkenet; her er 68 kokke, sådan cirka, og man når at få hilst på rigtig mange medlemmer af staben i løbet af aftenen, inklusive ikoniske Ali, opvaskeren, som blev gjort til medejer,' skriver Niels Lilllelund blandt andet.

11 bygninger danner rammen om det nye Noma. Den verdenskendte danske restaurant er blevet genfødt på det yderste af Refshalevej ved Christianshavns Vold – et indtil nu – meget øde sted.

Noma er ikke helt færdigbygget endnu, men alligevel har køkkenchefen valgt at åbne dørene op for gæsterne.

Ifølge Niels Lillelund er Noma 2.0 et smukt sted bestående af elegante træsorter, og et hyggeligere sted at opholde sig end det gamle Noma. Man sidder lidt tættere nu, men det gør intet.

Noma genåbnede igen den 15. februar efter et års lukning. Menuen vil ændre sig drastisk fra sæson til sæson. I vintersæsonen er menuen kaldt ’Seafood Season’ med fokus på havet, fisk og skaldyr fra Skandinavien. En menu koster 2.250 kroner, mens vinmenuen koster 1.100 kroner.

Bjarke Ingels er arkitekten bag Nomas nye bygninger. Den 43-årige danske arkitekt har blandt andet også stået bag Islands Brygge Havnebad, VM Husene og Sjakket.

Restauranten har plads til 40 gæster ad gangen, og cirka 10 procent af de pladser bliver hver dag reserveret specifikt til studerende.

På Noma 2.0 er der omkring 68 kokke ansat. Legendariske Ali, der er opvasker på Noma og blev kendt for altid at være i godt humør, er også fulgt med og er stadig ansat i restauranten. Han blev i øvrigt gjort til medejer.

Noma er fuldt booket frem til den 2. juni 2018. Fire gange er Noma blevet kåret til verdens bedste restaurant, det var i 2010, 2011, 2012 og 2014.

Ifølge Ole Troelsø, der er madanmelder for Børsen og formand for Danske Madanmeldere, har Noma gode muligheder for at genvinde den fornemme titel.

»Hvis de leverer en vare, som det vi har været vant til, så tror jeg, at Noma har rigtig store chancer for at blive nummer et igen,« siger han til TV 2.