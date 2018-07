Nordsjællands Politi får rigtig mange anmeldelser om afpresningsforsøg fra folk, som har modtaget en mail fra en afsender, der påstår at være i besiddelse af intime videoer og pornografisk materiale af personen, som er optaget via webcam.

Alene de sidste par døgn er der kommet over 50 anmeldelser, og det får nu Nordsjællands Politi til at komme med en opfordring til folk om at tage det roligt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er et scam. Folk skal tage det roligt og slette mailen. De behøver ikke anmelde det, med mindre de har bestemte grunde til at tro, at det er rigtigt, siger Henrik Alstrup, vagtchef i Nordsjællands Politi.

Politiet har tidligere anbefalet, at folk anmelder afpresningsmailene, men nu lyder opfordringen i stedet, at folk slår koldt vand i blodet.

Det forsøgte Nordsjællands Politi allerede at gøre opmærksom på via Facebook tidligere, men siden er strømmen af anmeldelser kun taget til.

I nogle tilfælde påstår afsenderne, at de har personens password til konti på nettet - for eksempel til Netflix- eller LinkedIn.

»Nogle anmeldere siger, at passwordet er korrekt, mens andre fortæller, at de har skiftet passwordet for længe siden, og det tyder altså på, at afsenderne har fundet passwordet på en gammel liste med lækkede passwords«, skriver Nordsjællands Politi på Facebook og uddyber, hvorfor de mener sig sikre på, at det er et scam.

»Det skulle undre os meget, hvis så mange personer her i Nordsjælland skulle være blevet filmet på denne måde på cirka samme tid, og da vi i disse dage samtidig heller ikke har modtaget nogen anmeldelser om, at en sådan video rent faktisk er blevet delt, er indholdet i mailen med største sandsynlighed svindel og humbug, og du skal derfor bare ignorere indholdet.

Politiet opfordrer folk til at slette mailen, opdatere computerens antivirusprogram og benytte forskellige passwords til konti på nettet.

»Derudover har vi hørt rygter om, at det i hvert fald ikke skader at dække computerens webcam til med for eksempel et stykke tape«, skriver Nordsjællands Politi på Facebook.