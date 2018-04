31-årige André Højlund Skjødt fra Randers er forsvundet og ikke set siden fredag morgen. Han kan være depressiv

Familien til den 31-årige randrusianer André Højlund Skjødt frygter for hans ve og vel, da de ikke har hørt fra ham siden fredag morgen. Nu sætter de en eftersøgning i gang, og han er efterlyst hos Østjyllands Politi.

- André lider af en bipolar sindslidelse, så enten er han super glad og med masser af energi eller også er han deprimeret. Vi ved ikke, hvordan han havde det, da han gik hjemmefra. Men han skrev farvel til en veninde, så vi frygter det værste, siger lillesøsteren Nana Højlund Skjødt til TV2 Østjylland.

Hun har delt en efterlysning af sin bror på Facebook, og der er allerede kommet tip om Andrés forsvinden.

- En mener at have set ham på baren Old Irish Pub i Storegade i Randers fredag aften omkring kl. 22, så jeg prøver at få fat i overvågningen derfra, fortæller Nana Højlund Skjødt.

Søsterens håb er, at han befinder sig et sted i eller omkring Randers og bare har været ude på en lang gåtur.

- Men det kan også være, han har taget toget til København. Det er ikke til at vide med ham, men det er bekymrende, at hans mobil og alting er efterladt i lejligheden, siger hun.

André Højlund Skjødt bor på P. Knudsens Vej i det centrale Randers nær hospitalet.

Østjyllands Politi bekræfter, at man har fået en anmeldelse om den 31-åriges forsvinden.

- Vi leder efter ham, og han er blevet efterlyst hos taxa- og busselskaber. Det håber vi giver noget nyt, siger vagtchef Jens Rønberg til TV2 Østjylland.

Har du oplysninger i sagen, hører politiet meget gerne fra dig på tlf. 114.