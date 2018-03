For anden dag i træk opstod der tumult i København under en demonstration mod Tyrkiets præsident, Erdogan, og den tyrkiske regerings handlinger i den kurdiske del af Syrien.

Kort efter demonstrationens opløsning lørdag blev en gruppe af demonstranterne overfaldet af flere personer ved Vesterbro Torv, der bar knive og slagvåben. Søndag skete det så igen ved Rådhuspladsen. Denne gang var det en udefrakommende person, der gik verbalt til angreb på demonstrationens talsmand, Saime Bilen.

Det skriver DR, der havde en reporter på stedet.

»Han kalder hende terrorist og barnemorder, og efterfølgende går en demonstrant så fysisk til angreb på manden og jagter ham rundt ved udkanten af pladsen. Der kommer flere til, inden politiet bryder ind,« siger DR-reporteren.

Der er dog ingen mennesker anholdt i forbindelse med episoden, men en person er blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Søndagens demonstration gik fra Vesterbro Torv og ned til Rådhuspladsen. Efterfølgende var Saime Bilen ærgerligt over, at der to dage i træk var skabt ballade ved demonstrationen.

Hun erkender da også, at det er en af demonstrationens egne deltagere, der optrappede søndagens konflikt, selv om hun selv forsøgte at holde demonstranten tilbage.

Tidligere søndag blev en mand på 17 år og en mand på 26 år fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret, hvor de blev varetægtsfængslet. De var sigtet for kvalificeret vold, der er vold af særlig brutal eller farlig karakter. Mændene stod bag overfaldet på nogle af demonstranterne ved Vesterbro Torv lørdag.