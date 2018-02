'Bornholm, Bornholm, Bornholm, du min dejlige ferieø'. Sådan sang den afdøde danske legende Ib Mossin tilbage i 1959. Nu er solskinsøen nomineret til at blive 'verdens bedste ø.'

Det er det internationale rejsemagasin Travel+Leisure, der står bag nomineringen. Hvert år kårer de verdens bedste rejsedestination i forskellige kategorier.

Specielt for kåringen er, at det er magasinets læsere, der vælger vinderen blandt de nominerede. Travel+Leisure har besøgt Bornholm en enkelt gang, og her var de yderst begejstrede for øens cuisine og natur:

»Øen med skoven i midten er som noget fra et 'Grimm'-eventyr. Her bor svampe, dyr og øens sidste kunstslagter.«

Direktør i turismeorganisationen Destination Bornholm, Pernille Kofod Lydolph, er glad for kåringen.

»Det cementerer, at Bornholm er noget helt særligt, og først og fremmest synes jeg, det er en cadeau til et meget dygtigt turisterhverv, som ikke bare står stille, men som bliver ved med at udvikle sig på øen,« siger Pernille Kofod Lydolph til TV 2.

Hård konkurrence

Sidste år gik prisen til øen Palawan i Filippinerne. Den smukke ø slog mere kendte destinationer som Bali, Santorini og Galapagos.

I år skal Bornholm kæmpe mod middelhavsøen Korsika, Guadeloupe i Caribien, svenske Gotland og tyske Sylt.

Travel+Leisure kårer vinderne i august.

Herunder kan du se Ib Mossin synge 'Bornholm, Bornholm, Bornholm' som 'Peter' i 'Far til Fire på Bornholm' fra 1959.