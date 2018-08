Guldmønt fundet på mark i sydvestjyske Gørding er unikt vidnesbyrd om sammenstød mellem kristne og muslimer.

Ribe. En amatørarkæolog har gjort et enestående fund af en spansk guldmønt fra 1180 på en mark ved Gørding i Sydvestjylland.

Guldmønten, der er på størrelse med en tyver, bærer arabiske skrifttegn og et kristent kors.

Den er ifølge overinspektør Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer, et vidnesbyrd om religionssammenstødet mellem kristne og muslimer for næsten 1000 år siden.

- Mønten er en slags kristen propaganda i det, der i dag hedder Spanien, men som dengang overvejende var muslimsk.

- Det er en mønt, som sammenfatter religionssammenstødet meget præcist, men også provokerende, siger han.

Oprindeligt har der med arabiske skrifttegn stået "Allah" på mønten, men det er blevet skiftet ud med ordene "Gud" og "Paven".

Mønten er blevet slået af Kong Alfonso VIII af Castilien i 1180, og ifølge en spansk møntekspert, som museet har konsulteret, findes der kun det ene eksemplar af mønten.

Mønten vurderes ikke at have været brugt som betalingsmiddel, men som et smykke.

- Der har siddet en nål bagpå, så mønten har været monteret som et smykke, siger Morten Søvsø.

Men hvordan er en guldmønt fra Spanien endt på en mark i Gørding i Sydvestjylland?

- Det er det store spørgsmål, vi stiller os. Men det mest sandsynlige er, at den er kommet med en pilgrim retur, vurderer overinspektøren.

Han henviser til, at der allerede fra 1100-tallet var en ret betydelig trafik af pilgrimme til Santiago de Compostela.

Og det nærliggende Ribe var en af de store havne, man sejlede ud fra, forklarer Morten Søvsø.

Nationalmuseet skal nu vurdere fundet, men overinspektøren er ikke i tvivl om, at det er stort.

- Der er ingen tvivl om, at den her guldmønt er det bedste enkeltfund i vores ansvarsområde.

- Jeg er overbevist om, at der venter finderen en ret fornuftig dusør for det her enestående fund af danefæ, siger Morten Søvsø.

Guldmønten, der blev fundet i begyndelsen af august, befinder sig under sikrede forhold.

- Det er en unik genstand, der på sin vis er uvurderlig, så derfor opbevares den under sikrede forhold.

- Der er kun én person, der ved, præcis hvor den befinder sig, og det er ikke mig, siger Morten Søvsø.

/ritzau/