Nordjyllands Politi oplyser mandag, at der har været et alvorligt færdselsuheld i Hobro.

Det drejer sig om en lastbil og en personbil, der mandag omkring klokken 12.41 er kørt sammen på Randersvej i Hobro. Det oplyser Nordjyllands Politi til Nordjyske.

Randersvej syd for Hobro oplyses at være spærret senest indtil 14.45. Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

TV 2 Nord oplyser, at der var én person i begge biler. Chaufføren af lastbilen er uskadt, men føreren af personbilen er blevet fløjet med helikopter til sygehuset. Det vides endnu ikke, hvordan vedkommendes tilstand er, ud over at personen var i live efter ulykken.

»De er kørt næsten frontalt sammen. Lastbilen er ramt på den ene forlygte og på trinbrættet, og personbilen er også ramt sådan lidt i den ene side,« fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab René Nikolajsen til TV 2 Nord.

Nordjyllands Politi anbefaler, at man kører fra ved Skjellerupvej, hvis man kommer kørende i den nordlige retning, og dreje fra ved Langelandsvej, hvis man kommer kørende i den sydgående retning. Dette er for at undgå uheldet og give plads til politiet, der arbejder på stedet for at finde årsagen til ulykken.



Henter kort...

Alvorligt færdelsuheld Randersvej lige syd for Hobro by. Vejen er spærret mindst 1 time endnu#politi.dk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) March 26, 2018

Opdateres...

HOBRO: En lastbil og en personbil er mandag omkring klokken 12:41 kørt sammen på Randersvej i Hobro. Det betyder, at Nordjyllands Politi er nødt til at spærre vejen af i begge retninger.

Det oplyser vagtchef Michael Elkjær fra Nordjyllands Politi.