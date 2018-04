Et færdselsuheld er onsdag fundet sted ved Sydkystens Gymnasium i den københavnske forstad Ishøj. Uheldet er alvorligt.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter.

I samme ombæring gør politiet opmærksom på, at færdselsulykken intet har med hændelsen ved selv samme gymnasium mandag.

Københavns Vestegns politi er i øjeblikket tilstede ved Sydkystens gymnasium i anledning af et færdselsuheld. Denne hændelse har ingen relation til hændelsen samme sted i Mandags. / Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) April 18, 2018

I et andet tweet skriver Vestegnens Politi følgende:

'I relation til færdselsuheldet på Sydkystens gymnasium i Ishøj, kan det kun oplyses, at det er alvorligt. Vi kan ikke oplyse om mere for nuværende,' står det med vagtchefen som afsender.

Han siger til BT, at han ikke har yderligere oplysninger om, hvorfor han beskriver ulykken som alvorlig:

»Det har noget med skaderne at gøre, men jeg kan ikke komme nærmere ind på det. Vi er derhenne og er ved at undersøge, hvad der gik galt,« siger vagtchefen, der bekræfter, at ulykken er sket ved Vejlebrovej 65, den adresse som Sydkystens Gymnasium ligger på.

Den hændelse, som fandt sted mandag ved gymnasiet, var, da et større antal kampklædte politifolk rykkede ud, da en bortvist elev angiveligt var kommet med trusler mod uddannelsesinstitutionen.

Den unge mand blev efterfølgende anholdt af politiet. Han var tidligere samme dag blevet bortvist og var i den forbindelse kommet med trusler om et skoleskyderi mod skolen.

BT følger sagen.