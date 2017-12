Var du vidne til ulykken? Så vil BT meget gerne høre fra dig på 1929@bt.dk eller via vores Facebook-side.

En meget voldsom episode har torsdag udspillet sig i det danske shoppingcenter Fisketorvet torsdag eftermiddag.

Her er en seks-årig dreng styret seks meter ned, oplyser vagtchefen hos Københavns Politi, Henrik Svejstrup til BT.

»Drengen har mast sig ud ved hegnet ved siden af rulletrappen og han er så faldet seks meter ned,« siger Henrik Svejstrup, der fortæller, at politiet er færdige med at arbejde ude i centeret.

Og de kan konstatere, at der ikke er tale om en teknisk fejl eller lignende.

»Der er ikke noget galt med rulletrappen. Og hegnet har siddet sådan i tyve år. Så der er tale om en lille dreng, der har fået mast sig igennem,« siger Henrik Svejstrup om ulykken, der skete lige ved Starbucks.

Finn List der var til stede, da ulykken fandt sted, fortæller til Ekstra Bladet, at der pludselig lød et stort dunk, der kunne mærkes i hele gulvet.

»Kort efter kom moderen løbende ned af rullebåndet og var meget oprevet. Og både vagter og ambulance kom meget hurtigt. Det var meget dramatisk, og flere blandt personalet på Starbucks begyndte at græde,« fortæller han til mediet og tilføjer, at den lille dreng ikke ramte nogen, men det kunne han godt have gjort.

Drengen blev efterfølgende kørt til traumecenteret på Rigshospitalet.

»Jeg har lige hørt fra dem derude. Hans tilstand er ikke kritisk, den er stabil,« fortæller Henrik Svejstrup til BT og metroxpress.