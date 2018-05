Kender du noget til sagen? Så tip redaktionen på 1929@bt.dk eller via Facebook.

Da en 25-årig kvinde søndag kom alvorligt til skade i en svævebane-ulykke på Ledreborg Slotsparks forlystelse 'Fly High', var det kvindens fætter, Casper Jakobsen, der selv måtte kravle ud og hente hende fra svævebanens wire efter ulykken. Han er, sammen med resten af familien, skuffet over manglende handling og tilstedeværelse fra de ansvarlige.

Casper og hans bror kunne se og høre, at den var helt gal med kusinen, som skreg i smerte. Efter sammenstødet med et træ gled hun resten af vejen mod rampen, hvor han stod, men hun gik i stå stå cirka 10 meter fra rampen godt 25 meter oppe i luften.

»Der var ikke tid til at tænke over højdeskræk, så jeg hægtede mig på wiren med min egen sele og kravlede ud for at hente hende ind. Hun var ret omtåget, men vi hjalp hende resten af vejen ned. Og så ringede vi efter en ambulance, mens jeg løb for at hente hjælp ved receotionen,« fortæller Casper Jakobsen.

Og mens slotsparkens personale og samaritter var hjælpsomme og kørte ham tilbage til ulykkesstedet samt gelejdede ambulancen ned til dem, så var Fly High forlystelsens ansvarlige ingen steder at se, fortæller Casper Jakobsen.

»Der var ikke nogen at tage kontakt til, da ulykken skete. Og der var heller ikke nogen ansvarlige til at gribe ind og stoppe for forlystelsen. Det var nogle andre i køen, der så, at den var gal, og bremsede folk i at køre videre på svævebanen,« siger Casper Jakobsen.

Efter de første cirka 100 meter, som går igennem en masse træer, røg hun direkte ind i et træ, som både Casper Jakobsen og hans bror havde strejfet med hoften. Men kusinen er lettere, og formodentlig derfor, rammer hun en masse afskårne grene højere oppe, siger han og fortæller, at kusinen, som gerne vil være anonym, fortsat er indlagt på Holbæk sygehus.

»Hun har brækket sit bækken og to ribben, så hun har det ikke godt,« siger Casper Jakobsen.

Til trods for den voldsomme afslutning på familieudflugten, så er Casper Jakobsen ikke afskrækket fra forlystelsen.

»De skal have styr på sikkerheden, så det her ikke kan ske igen. Men når det så er sagt, så havde vi - indtil ulykken - allesammen en rigtig sjov oplevelse. Selv jeg, med højdeskræk. Og det burde alle unde sig selv at prøve.« siger han.

Bestyrelsesformand i 'Til Tops', som står for driften af svævebanen, Jesper Wiegandt beklager ulykken:

»Vi er allermest virkelig kede af det på hendes vegne. Men også professionelt frustrerede over, at der er noget, der ikke har været i orden med vores svævebane,«

Han forstår også frustrationen over, at der ikke var nogle instruktører at finde, da ulykken skete, men forklarer, at der på træerne langs med banen hænger skilte med et nødtelefonnummer, som man skal ringe til, hvis der sker noget.

»Men jeg kan forestille mig, at man i kampens hede kan glemme det. Og når der så er langt ind til de to instruktører, i midten af parken, så kan man nok godt få en følelse af at være ladt alene,« siger bestyrelsesformanden.

Politiet og Teknisk Institut skal nu klarlægge, hvad der er sket, så fejlen kan blive rettet op. Familien har af samme grund delt en video af ulykken med politiet.