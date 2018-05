Niels Aalbæk Jensen, byrådsmedlem for Alternativet i Sorø, havde mandag skrevet et tweet, hvor han sammenlignede Donald Trumps syn på klimaet med Hitlers holocaust. Nu lægger han sig fladt ned og undskylder.

I sit tweet skrev Niels Aalbæk Jensen:

'Hitler udgjorde ikke en trussel mod menneskeheden. Donald Trump og det republikanske parti gør derimod. De fornægter klimatruslen og demonterer alle tiltag til at forsvare vores overlevelse. Det republikanske parti er den farligste organisation i menneskehedens historie.'

Mange brugere på Twitter mente dog ikke, Niels Aalbæk Jensen kunne tillade sig at sammenligne Hitler med Donald Trump.

Du negligerer Holocaust, men til gengæld drikker du din gurkemeje-latte på laktosefri økologisk duemælk. Du er ikke bare et skvat, du er også bimlende sindssyg. — Tommy Thailand (@TommyKnepperBar) May 21, 2018

Hold nu op. Det er et langt Tweet selvfølgelig har du tænkt over det.

Du har ladet hånt om de mange millioner ofre for Holocaust — Lars Aslan (@lars_aslan) May 21, 2018

Nu lægger Niels Aalbæk Jensen sig fladt ned og forklarer, at der er tale om en misforståelse.

»Jeg kan kun beklage og sige undskyld til dem, der har opfattet mit tweet som en negligering af holocaust. Det var slet ikke intentionen. I mit tweet henviser jeg til Noam Chumsky (amerikansk filosof, red.), og mit tweet var et citat fra ham,« siger Niels Aalbæk Jensen til BT, der siden har slettet sit tweet.

Noam Chumsky er en amerikansk filosof, forfatter og politisk aktivist, der i et interview siger følgende.

»Det republikanske parti, er den farligste organisation i menneskehedens historie. Det lyder sindssygt, men tænk lige over det i et øjeblik. Jeg mener, Hitler havde ingen intention om at ødelægge menneskets eksistens. Men det er, hvad det republikanske parti vil,« siger Noam Chumsky i interviewet.

Og den teori støtter Niels Aalbæk Jensen. Han fortryder dog, han ikke fik skrevet i sit tweet, at det ikke var hans eget citat - men Noam Chumskys.

»Det, som Noam Chumsky siger, er, at det republikanske parti, som Donald Trump er en del af, potentielt er værre end det, Hitler havde gang i. Og det er dér, sammenligningen kommer. Min intention var at sætte lys på, hvor alvorligt det er at negligere klimakrisen, og det er dét, Noam Chumsky siger. Havde jeg bare skrevet, at det var Noam Chumskys citat, havde det været lidt nemmere for mig,« siger Niels Aalbæk Jensen, som har lavet et nyt tweet, hvor han siger undskyld.

Jeg beklager formuleringen i mit tidligere opslag, som jeg har slettet af samme årsag. Uanset mine anderledes intentioner, så undskylder jeg overfor dem der føler sig stødt. Nazismen og klimakrisen tåler ingen sammenligning. #dkpol — Niels Aalbæk Jensen (@nielsaalbaek) 21. maj 2018

Frank Truelsen, byrådsmedlem af Alternativet i Haderslev, tager også skarpt afstand fra Niels Aalbæk Jensens tweet.

'Et af Alternativets medlemmer og byrådsmedlem i Sorø Kommune, Niels Aalbæk Jensen, har i dag på Twitter udtalt sig med en tåbelig sammenligning, hvor han vægter Trump værre end Hitler. Han har været ude og sige at tweetet er blevet misforstået - men ikke desto mindre tager jeg, og Alternativet Haderslev, skarpt afstand fra hans kommentar.'