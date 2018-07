Københavns og Gentofte kommune oplyser torsdag morgen, at der igen er hejst grøn flag ved flere af hovedstadens populære strande.

Efter at det onsdag blev frarådet at bade ved flere af strandene rundt om i Københavnsområdet, heriblandt de populære strande ved Svanemøllen, Bellevue og Charlottenlund Fort, vil det torsdag være muligt at hoppe i havet igen uden at være bange for de giftige blågrønne alger. Det skriver Politiken.

I videoen øverst giver Trygfondens livredder gode råd til, hvordan du passer du på dine børn ved vandet.

Men trods det grønne badeflag oplyser de to kommuner til avisen, at man skal være opmærksom, da situationen kan ændre sig i løbet af ganske få timer. Derfor anbefales det, at man holder øje med vandets sigtbarhedm hvis man bader de pågældende steder.

Hvis du går i vand til knæene og ikke kan se dine tæer, bør man ifølge Miljøstyrelsen ikke bade.

»Vi kan ikke være alle steder hele tiden. Derfor er det vigtigt, at folk selv tager lidt ansvar og kigger efter algedannelse«, siger enhedschef Jørgen Lund Madsen fra Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning til Politiken.