Det er populært som aldrig før at tjene en ekstra skilling på at leje sin bolig ud gennem den verdensomspændende udlejningsportal Airbnb. Knap 900.000 gæster tjekkede sidste år ind hos danske Airbnb-udlejere. Det er 26 procent flere end i 2016, hvor tallet var 711.920 og en mangedobling, siden Airbnb blev oprette som selskab for 10 år siden. Fire år senere var der 28.000 Airbnb gæster i Danmark stigende til 214.000 i 2014. Det viser de seneste tal fra selskabet.

Alt tyder på, at væksten vil fortsætte, og i de kommende måneder er det højsæson for Airbnb-gæster. Men før du kaster dig ud i at leje din bolig ud gennem tjenesten, skal du tage dine forholdsregler, lyder anbefalingen fra Forbrugerrådet Tænk. Selv om sagerne er få, går det nemlig nogle gange helt galt.

»Der har tidligere været eksempler fremme, hvor udlejere har fået brugt deres bolig som bordel,« siger Vibeke Myrtue Jensen, politisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk og tilføjer:

»Som udlejer kan du ende i gråzone, hvor hverken Airbnb’s værtsgaranti eller dit forsikringsselskab dækker, hvis en lejer har ødelagt noget af dit inventar eller bevidst har begået hærværk.«

Vibeke Myrtue Jensen gør samtidig opmærksom på, at Airbnb forbeholder sig ret til, at konflikter mellem Airbnb og udlejer skal afgøres ved såkaldt arbitration.

»Det betyder, at en konflikt mellem dig og Airbnb skal afgøres ved en voldgift i USA. Det er måske ikke lige der, man som dansk forbruger ønsker, at ens sag skal afgøres. Normalt kan man klage til et Ankenævn, men det er ikke en mulighed her, fordi Airbnb ikke er dansk,« siger hun.

Både Forbrugerrådet Tænk og forsikringsselskabet Tryg gør opmærksom på, at Airbnb’s såkaldte værtsgaranti, der dækker skader på op til seks millioner kroner, er indhyldet i så mange vilkår og undtagelser, at betingelserne kan være svære at gennemskue og leve op til.

»For at værtsgarantien kan bruges, skal du som udlejer kunne dokumentere dine værdier, og Airbnb stiller krav om, at du politianmelder krav på mere end 300 dollar. Det betyder eksempelvis, at hvis en lejer har spildt ketchup på din hvide sofa, og pletten ikke kan gå af, så skal du som udlejer gå til politiet og anmelde det. Det er ikke en typisk vej at gå som dansk forbruger,« siger Vibeke Myrtue jensen.

BT har været i kontakt med flere forsikringsselskaber som samstemmende forklarer, at en almindelig indboforsikring ikke dækker, hvis en lejer ved et uheld beskadiger inventar eller din ejendom.

»Når vi ikke dækker ved udlejning, er det fordi risikoen er noget højere. Det er jo en slags hoteldrift-light, man begiver sig ud i. Vi dækker, hvis der sker brand- eller vandskader, men ikke tyveri, hærværk eller andre ulykker, som en lejer kunne være skyld i,« siger pressechef i Codan Mads Houe.

Hos nogle forsikringsselskaber som eksempelvis Alka kan man tilkøbe en tilvalgs dækning, som dækker skader eller tyveri begået af lejere. Hos Alka koster det fra omkring 50 kroner om dagen.

Hos Tryg har man valgt at indgå et partnerskab med tjenesten Lejlighedsvis, der sørger for alt i forbindelse med udlejning via Airbnb. Det betyder, at man som udlejer er dækket både ved tyveri og hærværk. Det koster 17,5 procent af lejeindtægten.

»Ved alle udlejninger foretaget igennem Lejlighedsvis vil tyveri, uhelds-, og hærværksskader være dækket med op til 100.000 kroner. Vi har via vores samarbejde med Lejlighedsvis modtaget meget få anmeldte Airbnb-skader,« siger pressekonsulent i Tryg Christian Kehler.

Håndværkere misbrugte Thomas’ hus: Jeg var helt klart for blåøjet

Stjålne ejendele og et møgbeskidt hjem blev resultatet af, at Thomas Sørensen fra Silkeborg udlejede sit hjem i en uge gennem Airbnb. Han var ikke forsikret, og han har ikke fået hverken kompensation eller en undskyldning.

Det fortæller den 44-årige skolelærer, der er færdig med at leje sit hus ud, efter 12 håndværkere ifølge ham misbrugte hjemmet.

»Hele den oplevelse af, at man kommer hjem i en tro på, at de selvfølgelig har passet på ens ting, men i stedet har svinet huset til - man kunne se, at de havde gået ind og ud med sko, så der var jord over det hele, det flød med bajere på børneværelset, de havde tømt mine øl og min spiritus, havde stjålet deodoranter og punkteret en madras - svarer vel til den følelse folk har, når der har været indbrud. Ens hjem er blevet invaderet, og tilliden er brudt,« siger han.

Thomas Sørensen udlejede sit hus i efterårsferien 2016, mens han var på Haiti. Men i stedet for fem personer, flyttede der et dusin tjekkiske håndværkere ind, og hans nabo kunne således iagttage, at der uventet holdt fire biler parkeret i indkørslen, fortæller han.

Håndværkernes hærgen resulterede i timers rengøring og en konstatering af, at de stjålne ting ikke blev dækket af forsikringsselskabet, da Thomas Sørensen blot har en almindelig indboforsikring.

»Jeg tog fat i mit forsikringsselskab, men jeg fandt ud af, at jeg skulle have haft en tillægsforsikring. Så jeg var helt klart for blåøjet. Jeg skulle have været langt mere fremme i skoene i den her situation. Og det blev ikke bedre af, at jeg ikke var hjemme, da de overtog huset, og at jeg først kom hjem, efter de var rejst. For vi så aldrig hinanden i øjnene, og der var ingen menneskelig kommunikation,« siger han.

Thomas Sørensen har aldrig hørt fra Airbnb, selv om han fortæller, at han har sendt udlejningsportalen en mail. Som følge deraf har han i stedet kort efter sin uheldige oplevelse skrevet en kritisk anmeldelse af udlejningsportalen på Trustpilot, hvor han opfordrer andre til at tænke over, hvordan de er forsikret.

»Man kan risikere at få sit hus eller lejlighed smadret fuldstændig for et par sølle tusind kroner,« lyder hans budskab.

8 gode råd Du løber en løber en risiko ved at leje din bolig ud, men det betyder ikke, at du skal afstå fra at gøre det. Det er en rigtig god ide, at man altid tjekker med sit forsikringsselskab, hvordan man er dækket inden, man lejer sin bolig ud. 1 Sørg for at have foto af din bolig og indbo, inden den lejes/lånes ud. 2 Hvis du har særligt værdifulde genstande, så tag dem med dig. Det gælder også den arvede vase fra tante Agathe, som måske ikke har stor økonomisk værdi, men til gengæld stor affektionsværdi. 3 Skriv en husorden, som skal overholdes under udlejningen, for eksempel, at det kun er Få lejeren/lejerne, der bruger din bolig, eller at rygning er forbudt. 4 Som hovedreglen skal man sørge for at have en god indboforsikring, der dækker skade på indbo som følge af brand- og vandskade. 5 Som udlejer skal du være opmærksom på, at en almindelig indboforsikring ikke dækker, hvis hvis lejeren stjæler ting fra boligen, smadrer fladskærmen ved et uheld eller begår hærværk. Almindeligt slidtage er heller ikke er dækket. 6 Du skal sikre dig, at det depositum, der lægges, som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at sikre, at lejeren har en interesse og motivation i at undgå at forvolde skader på dine ting. Og omvendt kan sikre dig et plaster på såret, hvis nogle ting går i stykker 7 Airbnb har en værtsgaranti, der dækker det meste indbo og skader på hjemmet, dog ikke almindeligt slid. Betingelserne er imidlertid både svære at gennemskue og leve op til. Garantien dækker ikke penge, smykker, kunst, samlinger, værdipapirer, kældedyr, personligt ansvar, delte og fællesområder samt rimelig slitage. 8 Airbnb's Værtsgaranti dækker i nogle lande skader på 3. part, fx underboen ved en vandskade, men dette gælder dog for nuværende ikke i Danmark. Kilder: Forbrugerrådet Tænk, Codan, Tryg, Alm.Brand og Alka. Skatteregler Du skal selv indberette din lejeindtægt til Skat. Hvis du får mere i lejeindtægter end dit bundfradrag, skal du betale skat. Overskuddet skal beskattes som kapitalindkomst på din selvangivelse (rubrik 37). Der er forskel på reglerne for ejerbolig samt andels- og lejebolig. Ejerbolig: Her har du som udgangspunkt et skattefrit bundfradrag på 24.000 kroner om året. Eller du kan skattefrit tjene et beløb, der svarer til 1,33 procent af den ejendomsværdi, der står på din årsopgørelse. Hvis din ejendomsværdi eksempelvis er 2,1 millioner kroner kan du tjene 27.930 skattefrit. Andelsbolig: Som andelshaver har du et skattefrit bundfradrag på 2/3 af din årlige boligafgift inklusive aconto-varme. Hvis din årlige boligafgift er 84.000 kroner (7.000 kr./md.) er dit bundfradrag på 56.000 kroner. Lejebolig: Det samme gælder, hvis du bor til leje. Her beregnes det ved at tage 2/3 af din årlige husleje inklusive aconto-varme. Hvis du får boligstøtte skal du huske at trække det fra. Du betaler jo i praksis ikke den del af huslejen selv. OBS: Tjek, om du må leje din leje din lejebolig ud til andre. Du risikerer at blive smidt ud af dine lejelejlighed, hvis din udlejer i din kontrakt har forbudt dig at videreudleje boligen. Kilde: Brandt Revision & Rådgivning.

Airbnb i Danmark - 31.000 danske værter/udlejere har i perioden april 2016-april 2017 tjent penge på at udleje deres bolig. - I 2017 bookede 898.380 gæster sig ind hos en en dansk vært. Danske gæster var den største gruppe med 187.000 gæster. USA var nummer to med 100.700 gæster. Tyskland nummer tre med 97.700 gæster. - Hovedparten af gæsterne bor hos en Airbnb-udlejer i København. I 2017 gjaldt det 508.360 gæster svarende til 57 procent af det samlede antal gæster. - Den gennemsnitlige Airbnb-gæst i Danmark i 2017 overnattede 3,5 døgn. - Den gennemsnitlige danske udlejer har to overnattende gæster ad gangen. - En lokal vært i Danmark tjente sidste år i gennemsnit 14.970 kroner ved at leje sit hjem ud i 23 dage om året. Kilde: Airbnb og VisitDenmark.

