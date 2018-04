Overenskomstforhandlingerne er stadig i gang, og endelig kan akademikere i regioner og kommuner juble over, at den betalte spisepause kommer med i overenskomsten. Men det har ikke været gratis, for spisepausen har kostet på lønnen.

Det skriver TV 2.

Natten til lørdag indgik de regionalt ansatte under FTF og Akademikerne forlig med arbejdsgiverne om en overenskomst. Dermed synger overenskomstforhandlingerne på sidste vers, da det kun er de statsansattes overenskomst, der mangler at blive forhandlet på plads.

En af de meget omdiskuterede emner i overenskomstforhandlingerne er den betalte spisepause for de offentligt ansatte. I nat landede parterne endelig en aftale om, at de har retten til at få løn under spisepausen.

Men det har kostet.

Lars Qvistgaard, formanden for Akademikernes Centralorganisation, fortæller til TV 2, at aftalen om den betalte spisepause har kostet lidt af lønnen. Ifølge TV 2 har han betalt med det fastfrosne rådighedsbeløb, som er 0,35 procent på det regionale område.

»Vi er gået til de her forhandlinger for at sikre den betalte spisepause, som vi har haft siden 1921, og det har vi fået. Vi har fået en overenskomstsikret betalt spisepause i regionerne,« sagde Lars Qvistgaard til TV 2 i nat, som også pointerer, at der er blevet betalt det samme beløb for, at de kommunalt ansatte akademikere også kan beholde den betalte spisepause.

Sygeplejerskerne er tilfredse

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, var også i godt humør, da hun i nat trådte ud foran Forligsinstitutionen.

Både FTF og Akademikernes Centralorganisation landede en aftale for de ansatte i regionerne, om den betalte spisepause, som ifølge Grete Christensen er tilfredsstillende.

Nu er det kun de statslige arbejdsgivere og lønmodtagere, der mangler at indgå forlig. Før det kan blive en realitet, skal fagforeningsmedlemmerne afgive deres stemmer og godkende den aftale, deres repræsentanter har forhandlet sig frem til, før en overenskomst kan træde i kraft.

Det vil ske de næste dage.