Den politianmeldte enhedschef fra Københavns Kommune - Mirza Hadzibegovic - kan ifølge en advokatundersøgelse have gjort sig skyldig i alvorlig korruption i København. Nu belastes han også af, at han under en tjenstlig samtale med sin egen chef løj om sin rolle i en anden skandalesag fra Hvidovre, hvor han har en fortid som byggesagsbehandler.



Efter at have skiftet til et chefjob i Københavns Kommune hjalp han i 2015 en ven med at få godkendt en byggeansøgning til et autoværksted. Byggeriet på 640 kvadratmeter lå klos op ad en privat have og viste sig at være i strid med lokalplanen.

Mirza Hadzibegovic har hidtil i en tjenstlig samtale i Københavns Kommune hævdet, at bijobberiet som byggerådgiver var en vennetjeneste og ikke et job, han fik betaling for. Men en fortrolig rapport fra Bech-Bruun afslører nu, at Mirza Hadzibegovic fik kontant betaling og repareret sin bil for i alt 12.000 kroner af vennen som tak for, at han hjalp ham med at få en byggeansøgning igennem hos ekskollegerne i Hvidovre Kommune.

‘Det kan dermed konstateres, at Mirza Hadzibegovic gav en urigtig oplysning om det forhold, at han havde fået et vederlag for sin rolle i ‘Hvidovre-sagen’. Der kan efter vores opfattelse ikke være tale om en misforståelse, idet Mirza Hadzibegovic udtrykkeligt blev spurgt, om han fik vederlag, rabatter eller naturalier for sin indsats, hvilket han benægtede. Imidlertid modtog han både kontant betaling og reparation af sin private bil som modydelse for sin bistand i byggesagen,’ står der i Bech-Bruun-rapporten.

Advokat-firmaet konkluderer samtidig, at Mirza Hadzibegovic var i sin fulde ret til have en bibeskæftigelse som byggerådgiver - så længe han holdt kasketterne adskilt. Og netop Mirza Hadzibegovic’ sammenblanding af interesser i Hvidovre-sagen betød, at han blev tildelt en advarsel af ledelsen i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Beskeden var klar: Hvis ikke han holdt de private interesser adskilt fra arbejdet, ville han blive fyret.

Det er dog en anden sag, som har betydet, at Mirza Hadzibegovic nu er fortid i Københavns Kommune. I juni opsagde Mirza Hadzibegovic sin stilling, og som B.T. skrev onsdag, bliver Mirza Hadzibegovic nu politianmeldt af Københavns Kommune for korruption. Den nu forhenværende kommunalchef lavede nemlig en lyssky aftale med en ejendomsmægler, fremgår det af Bech-Bruun rapporten.

Mirza Hadzibegovic fik tilsagn om et billigt salær ved sit private hussalg, hvis han hjalp mægleren med en byggetilladelse. Ifølge Bech Bruun var det et forhold, der kan udgøre en alvorlig overtrædelse af straffelovens paragraf 144, som er den såkaldte korruptions-paragraf.

Nu viser det sig, at rapporten også blotlægger nye oplysninger i Hvidovre-sagen. Som B.T. tidligere har fortalt, så røg byggeansøgningen til autoværkstedet igennem Hvidovre Kommune med rekordfart: Efter først at have fået et afslag sendte Mirza Hadzibegovic i marts 2015 en revideret ansøgning fra sin kommunale e-mail fra Københavns Kommune og fik godkendelse blot syv dage senere.

I et interview med advokaterne fra Bech-Bruun fortæller Mirza Hadzibegovic, at han ‘kender alle i Hvidovre Kommunes byggesagsafdeling, og han kendte også de medarbejdere, der fik sagen’.

Sagen fik - som B.T. tidligere har beskrevet - konsekvenser for blandt andre husejeren Kenneth Bak, der efter en ferie i sommeren 2015 pludselig kom hjem til 8,5 meter høje betonmure klos op ad sit hus, der skyggede for hans hus og have. Kenneth Bak hyrede en advokat, og efter et par måneder måtte kommunen lægge sig fladt ned og erkende, at byggeriet var ulovligt.

Kenneth Bak mener, at de nye oplysninger fra Bech-Bruun-rapporten fremstiller Mirza Hadzibegovic som utroværdig.

»Det er til at ryste på hovedet ad. Hvorfor fortalte han ikke fra begyndelsen, at han blev betalt for det. Gad vide, hvad årsagen er til, at han har ønsket at holde det skjult?« spørger Kenneth Bak.

Hvidovre-sagen endte med, at Hvidovre Kommune måtte betale Hadzibegovic' ven en kompensation på 9,5 millioner kroner, fordi fejlen lå hos kommunen. Godkendelsen af den ulovlige byggeansøgning kostede efterfølgende en sagsbehandler og hans chef jobbet i Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune har ingen kommentarer til oplysningerne i den fortrolige rapport, ligesom Mirza Hadzibegovic heller ikke er vendt tilbage på B.T.s henvendelse. Heller ikke Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommunen ønsker at kommentere sagen.