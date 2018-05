De 48 beboere på Ældrecenter Skovgården i Hjørring kan glæde sig til flere og større oplevelser, end de har været vant til.

Det skyldes, at en afdød frivillig på ældrecentret har testamenteret langt størstedelen af sine værdier til stedet, og det varmer både om hjertet hos Skovgårdens leder, John Larsen, samt i ældrecentrets økonomi.

»Det kom bag på os. Man bliver virkelig glad og glædeligt overrasket. Hun har fundet ud af, at hendes midler kunne gøre gavn for beboerne, men at hun havde det i tankerne, vidste vi ikke. Det er uhyre sjældent, at en kommunal institution arver så mange penge på én gang,« siger John Larsen til BT.

Han oplyser, at ældrecentret har arvet en lejlighed, indboet, aktier samt et kontantbeløb. I alt til en samlet værdi på omkring 3,5 millioner kroner.

Borgmester i Hjørring, Arne Boelt (S), glæder sig også over den store donation.

»Det er en meget flot gestus,« siger han til Nordjyske.

John Larsen fortæller, at pengene er delt i to beholdninger, så der er et årligt beløb til aktiviteter og udflugter samt råd til en bus og drift af køretøjet i ti år.

»Det giver næsten uanede muligheder for at gøre noget godt og lave events for vores beboere,« siger John Larsen.

»Vores frivillige sælger aviser for at give os ekstra indtægter, men det her skæpper jo i en grad, som vi lige skal lære at forholde os til,« fortsætter han og fortæller, at Ældrecenter Skovgården allerede har hyret det populære dansktop-par, Keld og Hilda Heick til at spille som underholdning i julemåneden.