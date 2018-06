Hovedstadens Beredskab forlænger det afbrændingsforbud, som blev indført 15. juni, til efter sankthansaften.

København. Det vil ikke være lovligt at tænde sankthansbålet i hovedstadsområdet lørdag aften.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab, der fastholder det afbrændingsforbud, der blev indført 15. juni, til efter sankthansaften.

- Da vi ikke har fået nævneværdig nedbør, er der stadig ekstremt tørt i naturen, skriver Hovedstadens Beredskab på sin hjemmeside.

Forbuddet gælder i kommunerne Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, København, Dragør og Frederiksberg.

Der bliver dog stadig afholdt sankthans i hovedstaden.

Naturstyrelsen har nemlig planer om at sende en stor varmluftsballon op ved Naturpark Amager med trolde og hekse i kurven, hvis det ikke blæser for meget.

- Vi synes, at det er en rigtig god tradition, at man går ud i naturen sankthansaften.

- Vi har prøvet at lave en erstatning, som også løfter den kulturelle betingelse, at vi skal have nogle hekse og trolde sendt til Bloksbjerg, siger naturvejleder i Naturstyrelsen Jes Aagaard.

Afbrændingsforbuddet i hovedstadsområdet gælder også for bål, der er placeret i søer, havne eller lignende samt brug af fyrværkeri og pyrotekniske artikler.

Hovedstadens Beredskab opfordrer desuden til, at man ikke samler træ og haveaffald sammen til bål, da det vil udgøre en brandrisiko.

Afbrændingsforbuddet omfatter al brug af åben ild og afbrænding - også brug af engangsgrill og indrettede bålpladser.

Den eneste undtagelse fra forbuddet er brug af egnet grill på et ikke-brændbart underlag i egen have eller på altan.

Hovedstadens Beredskab vil sankthansaften have forhøjet beredskab med ekstra mandskab indsat.

Mandag blev sankthansbålene reddet i Silkeborg og Varde kommuner, da afbrændingsforbuddet her blev ophævet.

Tirsdag fulgte ni andre kommuner trop.

Der er stadig afbrændingsforbud i 52 kommuner rundt i Danmark heriblandt hele Fyn, Djursland og Aarhus, Lolland og øerne i Det Sydfynske Øhav.

/ritzau/