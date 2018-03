Et ægtepar fra Albertslund ved København fik sig lidt af en overraskelse, da der i forrige uge tikkede en mail ind i indbakken. Her stod, at de havde vundet en million i lotto. Umiddelbart skulle der dog noget overbevisning til, før begge parter var sikre på, at milliongevinsten, som de ikke har tænkt sig at fortælle familien om, var god nok.

»Hun synes der stod noget med en million. Og det kunne hun ikke få til at passe. Hun var sikker på, det var en fup-mail. Men jeg var med det samme ret sikker på, den var ægte. Så det var godt nok svært at falde i søvn derefter,« fortæller den glade vinder, der ønsker at være anonym, til Danske Spil.

Det er ikke kun for resten af Danmark, ægteparret, der er henholdsvis i 70'erne og 60'erne, ønsker at være anonyme. Selv deres nærmeste familie skal ikke have noget at vide sådan lige med det samme. Og det er der en speciel grund til:

»I første omgang holder vi det for os selv. For vi synes, vi har fortjent at bruge pengene selv. Vi har, siden vi blev pensionister gået og sparet på en masse ting, som vi gerne vil have lavet nu. Men lad os nu se,« lyder det.

Men selvom gevinsten ikke skal offentliggøres til familien med det samme, skal pengene nok få ben at gå på.

»Vi har et tre-etagers hus, som vi gerne vil blive boende i. Men man bliver jo ikke yngre, så der er en del ting, vi gerne vil have skiftet ud. Blandt andet har vi kun brusebad i kælderen, så vi skal have et nyt badeværelse i stueetagen. Derudover vil vi gerne have lagt haven om, så den ikke skal passes. Blandt andet vil vi have lagt fliser frem for græs, og træhegn i stedet for hæk. Det er altså ikke ligetil at så med en hækkesaks, når man snart er 80 år gammel,« sige manden.

Men det er ikke kun huset, der skal piftes op, det skal hustruens klædeskab formentlig også.

»Min kone vil gerne have fornyet hele sin garderobe. Og det skal hun have lov til. Så nu skal vi ud at shoppe. Jeg sidder også her og kigger på otte nye skjorter, der ligger foran mig på bordet. Det er virkelig dejligt, at man ikke behøver at tænke over, hvad tingene koster,« siger manden.