Det var en veltalende, høflig mand, der søgte tag over hovedet i en tre ugers periode hos ægteparret Toril og Ole Hulaas tirsdag i sidste uge. Men denne mand viste sig at være den 23-årige digter Yayha Hassan, og opholdet, der måtte afbrydes efter ét døgn af politiet, blev et sandt mareridt for parret.

»Jeg vil advare folk om at lukke Yahya Hassan ind i deres private hjem. Han har stjålet vores bil, men værst er den psykiske terror, han har kørt på os,« fortæller Toril Hulaas.

Ved første øjekast kunne Toril Hulaas ikke genkende den unge mand. Han havde hættetrøje på, bange øjne og et indvandrer-udseende. På samme tid virkede han høflig og dannet, når han formulerede sig.

Hans korte hår, spinkle krop og skæg forvirrede Toril Hulaas, men da det kom frem, at den 23-årige mand skulle bruge et roligt sted for at skrive sin bog, faldt femøren.

Det var Yahya Hassan, der havde søgt ly i parrets airbnb-lejlighed i tilbygningen ved siden af deres private hjem.

»Jeg tror ikke, vi havde taget ham ind, hvis vi vidste på forhånd, at det var Yayha Hassan. Men på den anden side er vi vant til at tackle mennesker og vise dem tillid, så vi havde følelsen af, at det klarer vi nok,« fortæller Toril Hulaas.

Situationen eskalerede hurtigt

Allerede om eftermiddagen og aftenen eskalerede tingene på en ellers rolige villa vej nordvest for Skive.

»Han var blank i øjnene og rendte rundt med min gamle badekåbe i vores og naboernes haver. Det var meget tydeligt, at han var påvirket af stoffer, og vi har efterfølgende fundet blodpapir og tobak i lejligheden,« fortæller Toril Hulaas.

Ægteparret blev enige om, at Yahya Hassan skulle ud den næste dag, men de ville tage natten med for at undgå postyr.

Morgenen efter kontaktede parret digterens tidligere socialpædagog for at få ham ud. Det lykkedes dem ikke, og socialpædagogen kontaktede politiet.

»Han havde en helt ændret, aggressiv adfærd, med primitivt sprog. Han var ikke voldelig, men meget verbal,« siger Toril Hulaas.

B.T. har været i kontakt med Midt- og Vestjyllands Politi, der bekræfter, at politiet har været på adressen i Glyngøre onsdag i sidste uge for at bortvise en ung mand.

Dukkede op igen

Da parret begyndte oprydningen onsdag formiddag af blodpapir, smadrede lysestager og håndklæder og dyner, der var spredt over lamper og vinduer, dukkede Yahya Hassan pludselig op på adressen igen.

Han havde glemt sin habitjakke i lejligheden, men løb ind i parrets private hjem, hvor han stjal to mobiltelefoner, der lå i køkkenet.

Her vurderer Toril Hulaas, at han også har taget parrets nøgler til huset, lejligheden og deres biler.

Sort Suzuki efterlyst

For da parret torsdag morgen skulle afsted på bilferie i Danmark, var i bilen væk. Yahya Hassan havde sparket dørene op, som Toril Hulaas og hendes mand havde barrikaderet.

Efterfølgende har parret indset, at Yahya Hassan har stjålet flere ting fra hjemmet, bl.a. dyre, italienske vine og parfumer. Nogle af tingene er dukket op, mens bilen her halvanden uge senere stadig er efterlyst.

Derfor appellerer parret til, at hvis man ser en sort Suzuki Vitara fra 2017 med registreringsnummer BN41518, så kontakter man politiet.

Nedenfor ses billeder af parrets hjem efter Yahya Hassans besøg.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Yahya Hassan.