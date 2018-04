Ved du noget om sagen? Så skriv til 1929@bt.dk

Direktører og tidligere borgmester beskyldes for at dække over korruptionssag i Københavns Kommunes miljø- og teknikforvaltning. Advokatfirma undersøger sagen.

Den afgåede teknik- og miljøborgmester Morten Kabell fra Enhedslisten bliver sammen med en rækker chefer i Københavns Kommune nu undersøgt for at undlade at tage affære i en sag om en mulig korruptionssag i Københavns Kommune.

På baggrund af to anonyme henvendelser fra såkaldte whistleblowere har kommunen igangsat en undersøgelse af forholdene i Teknik- og Miljøforvaltningen, som Morten Kabell var borgmester for fra 2014 og frem til valget i november sidste år.

Sagen drejer sig bl.a. om en chef i Teknik- og Miljøforvaltningens afdeling for byggetilladelser, der ved siden af sit chefjob i kommunen har drevet et firma, der yder rådgivning om byggesagsbehandling.

Det har fået en whistleblower til at indrapportere sin bekymring til kommunen om mellemlederens habilitet.

»Fra flere sider har jeg hørt, at pågældende mellemleder har et bemærkelsesværdigt tæt samarbejde med flere mindre entreprenører og i en konkret sag blev jeg oplyst fra sagsbehandleren om, at ‘jeg synes også, sagen er på grænsen, men jeg har fået besked fra min chef om, at den skal presses igennem,« skriver whistlebloweren i sin rapport, som BT er kommet i besiddelse af.

Whistlebloweren undrer sig desuden over, at mellemlederens private firma ikke har nogen hjemmeside eller på anden måde markedsfører sig for at komme i kontakt med potentielle kunder.

Ud over henvendelsen fra den anonyme whistleblower har Københavns Kommune modtaget en anden anonym henvendelse i sagen. Og her inddrages denne den tidligere borgmester Morten Kabell.

»I den anonyme henvendelse rejses der kritik af borgmesteren og direktionen i Teknik- og Miljøforvaltningen, idet det anføres, at borgmesteren og direktionen er vidende om de forhold i Teknik- og Miljøforvaltningen, der i øvrigt kritiseres i henvendelsen, samt at de ikke har ageret på forholdene,« fremgår det af et referat fra et møde i Borgerrepræsentationen.

På den baggrund blev det på et møde i Borgerrepræsentationen i november sidste år besluttet at erklære Teknik- og Miljøforvaltningen inhabil i at undersøge sagen. I stedet blev opgaven overdraget til kommunens Økonomiforvaltning, der har hyret advokatfirmaet Bech-Bruun til at stå for undersøgelsen.

BT har været i kontakt med den anonyme whistleblower, som delte sin mistanke med kommunen i midten af september måned 2017 via kommunens whistleblower-ordning. Vedkommende synes, at der er gået for lang tid, før Københavns Kommune reagerede. Først i marts 2018 blev advokatfirmaet Bech-Bruun hyret til opgaven, dvs. mere end et halvt år senere.

I en mail til BT skriver personen:

»Det er positivt, at man nu endelig undersøger tingene. Det er bedre sent end aldrig. Men det er stærkt kritisabelt, at direktionen i Teknik- og Miljøforvaltningen har siddet med detaljeret viden om mulig korruption i forvaltningen siden september 2017 og først nu reelt sætter gang i en undersøgelse. Det giver meget svære vilkår for dem, der undersøger det, og det vækker desværre en mistanke om, hvorvidt man i Teknik- og Miljøforvaltningen reelt er interesseret i at få tingene opklaret,« skriver vedkommende.

Han undrer sig over, at kommunen har accepteret, at en leder driver selvstændig rådgivning samtidig med, at vedkommende behandler byggeansøgninger for Københavns Kommune.

»Jeg forstår ikke, at en forvaltning kan bringe sig selv i en sådan situation, at en medarbejder driver selvstændig rådgivning ved siden af sit fuldtidsjob i Teknik- og MIljøforvaltningen. Det er bekymrende, at en forvaltning kan fungere på den måde, og det svækker borgernes retsstilling, at dette kan foregå. Når man så samtidig ser på antallet af betændte sager, hvor der gives mærkelige dispensationer til lokalplaner og gældende regler bekræftes jeg i, at noget er helt galt i Teknik- og Miljøforvaltningen,« skriver vedkommende.

BT har været i kontakt med Morten Kabell, som siger, at han ingen kommentarer har til sagen og henviser til Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune vil ikke kommentere sagen, før advokatundersøgelsen er færdig.

BT er også bekendt med navnet på den pågældende mellemleder, og vedkommende har heller ikke nogle kommentarer til sagen.