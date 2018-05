Ved du noget? Så vil BT gerne høre fra dig på 1929@bt.dk eller på Facebook.

ADVARSEL: Artiklen indeholder billeder, der kan virke stødende.

Jørn Eriksen og familien fra Ugilt i Nordjylland fik sig en ubehagelig oplevelse, da de kom hjem fredag aften.

Familiens kat var blevet mishandlet, mens de ikke var hjemme. Kattens hale var blevet pelset, så der ikke var et eneste hår tilbage.

»Vi var ude med reklamer, og da vi kom hjem, opdager vi, hvad der var sket med katten. Det er forfærdeligt, at folk kan finde på sådan noget,« siger Jørn Eriksen til BT. Selv om det er nogle dage siden, er han stadig mærket af oplevelsen.

Familien havde været ude og omdele reklamer fredag aften. Da de skulle afsted, kunne de ikke finde katten, som derfor ikke blev lukket ind i huset. Det skulle vise sig at være fatalt. Katten blev kørt på dyrehospitalet i Sindal, og ifølge dyrlægen var der ikke andet at stille op end at aflive den et år gamle kat.

Jørn Eriksen er overbevist om, at det må være et menneske, der står bag - og ikke eksempelvis en ulv.

»Ifølge dyrlægen kan det ikke have været en ulv. Katten havde ingen andre tegn på mishandlingen,« siger Jørn Eriksen, der håber at finde frem til gerningsmanden.

Jørn Eriksen fortalte sin historie lørdag på Facebook, hvor det vælter ind med kommentarer, ligesom opslaget er delt næsten 900 gange. Folk er rystede over den grufulde behandling, katten har været igennem.

'Fucking psykopater at gøre sådan noget håber dem der har gjort ryger i spjældet,' skriver Jacob Aaen Larsen, mens Inga Porsborg Lindgreen skriver, at hun ikke har set 'magen til ondskab'.