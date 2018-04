To sydsjællandske landmænd har klaget til Næstved Kommune, efter en af deres naboer har lagt døde grise med åbne sår op ad en tredje persons grund.

Én af de to landmænd er Henrik Paulsen, der bor på Højbjergvej ved Fuglebjerg. Han frygter, at de døde grise udgør en smittefare og kalder det bevidst chikane.

»Det er enormt ulækkert at få placeret døde grise midt i sin have. Det er ikke miljøvenligt, at der sidder fugle og hakker i døde grise. Det er chikane,« siger Henrik Paulsen til BT.

Henrik Paulsen anklager Søren Hansen, der ejer virksomheden Brødreskærgaard på Højbjergvej 10A, for at lægge sine døde grise på Petermindevej - klos op ad naboens have på Højbjergvej 10. (Se billedet).

Nabokrigen

'Nabokrigen' begyndte ifølge Henrik Paulsen tilbage i 2014, hvor den anklagede nabo, Søren Hansen, søgte tilladelse til at udvide sin svinefarm. Det gjorde naboerne indsigelse mod, og det begyndte en årelang krig, mener Henrik Paulsen.

»Beboerne gjorde indsigelse, og det har åbenbart hidset ham voldsomt op. Vi forventer, at han stopper. Hvis han bliver grebet i det, koster det en bøde. Deruodver kan det koste hans hektarstøtte på sin jord. Og det kan blive dyrt,« siger Henrik Paulsen.

'Under lavmålet'

Søren Hansen mener omvendt ikke, det er chikane, men mener, at han følger reglerne.

»Det er under lavmålet. Jeg har ikke generet nogle folk endnu. Vi driver en virksomhed og følger reglerne. Hvis andre synes, reglerne skal laves om, må de gå til Folketinget,« siger Søren Hansen og henviser til, hvad han har sagt til Sjællandske Medier.

Landmanden fortæller til Sjællandske Medier, at han altid har haft de døde grise til at ligge tættere på sin ejendom, men på grund af vejarbejde kunne grisetransporterne fra Daka ikke komme helt op til gården.

Derfor placerede han midlertidigt de døde grise længere nede ad vejen.

Interaktiv grafik af: Naborig

Bakker op om Søren Hansen

Både Henrik Paulsen og naboen Leif Kronblad har uafhængigt anmeldt sagen både til Næstved Kommune og til Fødevarestyrelsen. Sidstnævnte har kigget på sagen, men fandt ikke grobund for en bøde.

Søren Hansens version af sagen bliver bakket op af veterinærchef hos Fødevarestyrelsen, Veterinær Øst, Birgit Henriksen.

»Vores konklusion var, at der ikke var nogen anmærkninger, og vi gør ikke mere ved sagen,« siger veterinærchef hos Fødevarestyrelsen, Veterinær Øst, Birgit Henriksen til Landbrugsavisen.

Samtidig fortæller Næstved Kommune, 'at der ikke er tale om en miljømæssig gene eller direkte uhygiejniske forhold.'

Det undrer

Fødevarestyrelsens afgørelse undrer Henrik Paulsen.

»Vi har anmeldt det til kommunen, som ikke ville gøre noget, og Fødevarestyrelsen kom først ud, da han havde flyttet svinene,« siger han.