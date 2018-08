Efter de seneste dages gavmilde regnskyl i hele landet ophæves afbrændingsforbuddet nu i de fleste kommuner.

Forbuddet forventes ophævet i løbet af tirsdag og onsdag, og herefter skal danskerne i gang med at skille sig af med flere måneders haveaffald samt Sankt Hans-bål, som aldrig fik lov til at gå op i røg tilbage i juni.

Men før danskerne kaster tændstikken er det utroligt vigtigt, at de tager en enkelt forholdsregel: Flyt bunken, som skal brændes af, så du ikke uforvarende udsletter en pindsvinefamilie.

Har du haveaffald, som ligger og venter på at blive brændt af?

»Det er lige nu, pindsvinene føder unger, og sådan en bunke grene er det perfekte sted til en rede, fordi den beskytter godt«, siger Dorthe Madsen, der gennem de sidste fire år har drevet plejestationen 'Pindsvinenes håb' i Tranbjerg ved Aarhus.

Hun har delt advarslen på Facebook, hvor den på under et døgn er blevet delt mere end 8.000 gange.

»Det er fantastisk, at så mange har delt det. Så håber jeg bare, de husker budskabet«, siger dyrevennen til B.T.

Hun påpeger, at det er en meget nem process at flytte en pindsvinerede.

»Hvis man finder en rede med unger, skal man bare lægge reden i en papkasse på nogenlunde samme sted, som man fandt den. Pindsvin har flere reder tæt på hinanden, så moren flytter bare ungerne til en anden rede. Hvis der skulle ske det ulykkelige, at moren render væk, og ikke kommer tilbage, kan man ringe til Dyrenes Beskyttelse på 1812, og så tager de sig af ungerne. Linien er døgnåben«, siger Dorthe Madsen.

Pindsvin findes i mange danske haver, så alle skal huske at tjekke, inden de brænder haveaffald. (Arkivfoto/Scanpix) Foto: AMIR COHEN Vis mere Pindsvin findes i mange danske haver, så alle skal huske at tjekke, inden de brænder haveaffald. (Arkivfoto/Scanpix) Foto: AMIR COHEN

Hun påpeger, at hvis haven ikke er stor nok til at flytte bunken, før man brænder den af, kan man køre den til en genbrugsstation.

»Det vigtige er, at man ikke brænder de kære pindsvin. Selv hvis de skulle overleve, hvilket de meget sjældent gør, så vil de være så ilde tilredt, at vi er nødt til at gøre en ende på deres lidelser. Piggene kan ikke vokse tilbage på et forbrændt pindsvin«, siger Dorthe Madsen.