De smertestillede gigtpiller ibuprofen kan skade mænds produktion af hormonet testosteron.

Bare 14 dage på håndkøbsmedicinen ibuprofen kan skade produktionen af det mandlige kønshormon testosteron i testiklerne.

Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Ifølge ny dansk-fransk forskning kan gigtpillen føre til, at unge mænds hormonbalance minder om den, man typisk ser hos ældre mænd. Forskningen er netop publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift PNAS.

- For mænd er det vigtigt, at testosteronniveauet ligger på et stabilt niveau. Ibuprofen lægger en alvorlig dæmper på mænds testosteron, så hjernen er nødt til at sætte ind, siger David Møbjerg Kristensen, seniorforsker på Dansk Hovedpinecenter ved Rigshospitalet.

Testosteron er blandt andet med til at holde muskelopbygningen, humøret og potensen oppe.

Ibuprofen sælges i håndkøb under navne som Ipren, Brufen og Ibumentin.

Forskningens resultater opfattes som bekymrende, fordi studier har vist, at ikke alle danskere betragter smertestillende medicin - som eksempelvis ibuprofen - som rigtig medicin.

- Al medicin har bivirkninger, også selv om det kan købes i håndkøb i det lokale supermarked. Det kan resultere i, at man eventuelt tager smertestillende medicin i tide og utide, siger David Møbjerg Kristensen.

Ifølge forskeren har de unge mænd i forsøget ikke umiddelbart selv mærket konsekvenserne af medicinen.

- Vores umiddelbare største bekymring er mandens fertilitet, når man har været på det i længere tid. Ellers må opfølgende studier vise, hvad det har af konsekvenser, siger seniorforskeren.

Resultaterne i studiet betyder ikke, at man som mand skal holde helt op med at tage ibuprofen, understreges det.

David Møbjerg Kristensen vil ikke tage stilling til, om studiet bør få konsekvenser i forhold til brugen af håndkøbsmedicinen. Han opfordrer til, at man kontakter sit apotek eller læge, hvis man er i tvivl om sit forbrug.