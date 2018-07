En dukkert havde nær at koste Hans Christian Ørndrup livet i 2013. I et opråb advarer han andre mod at begå samme dumhed.

Hans Christian Ørndrup havde fået rigeligt at inden for vesten, da han en tidlig morgentime efter en bytur sejlede op af Remstrup å i Silkeborg. Han og en anden kammerat, der også havde været i byen, vædede en kasse øl om, hvem der først kunne springe i åen fra den gamle jernbanebro. Hvad de ikke vidste var, at vandstanden i åen var lav.

»Det går stærkt og jeg undersøger ikke dybden, før jeg springer på hovedet,« fortæller han.

Han vidste heller ikke, at åens bund var overdækket med skarpe sten og muslinger. Det fandt han først ud af, da han ramte den.

»Jeg glider hen over bunden med hovedet først. Jeg mærker ikke rigtig nogen smerte, men så er der nogen der råber »du bløder, du bløder«. Da jeg kommer op i båden, kan jeg se i min kammerats øjne, at den er helt gal. Jeg ser ned af mig selv, og jeg er skåret op på mave, ben, hænder og fødder,« fortæller Hans Christian Ørndrup.

Skaderne på Hans Christian Ørndrups torso efter han skrabede en bund fyldt med skarpe sten og muslinger.

Vennerne kører ham på skadestuen, hvor en sygeplejerske fjerner muslingeskaller fra sårene og forbinder hele hans krop. Udspringet har efterladt talrige ar i ansigtet og på kroppen, men det er billigt sluppet mener Hans Christian Ørndrup:

»Det er helt utroligt, at jeg ikke har brækket nakken og sidder i kørestol. Jeg har været sindsygt heldig,« fortæller han.

I weekenden hørte Hans Christian Ørndrup om en student, der i en brandert var lige ved at springe ud fra en af de andre broer i Silkeborg. Det fik ham til at skrive et opråb på Facebook, hvor han fortæller sin historie og advarer andre i Silkeborg mod at gøre ham kunsten efter.

Og advarslen går ud til sommerkåde danskere i hele landet:

»Jeg vil opfordrer til, at man kun springer ud steder, hvor det er tilladt. Og hvis man springer ud andre steder fra, så tjek for gud skyld vanddyben,« siger han.